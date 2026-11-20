Biệt thự hơn 10 triệu USD của Tom Holland và Zendaya có gì đặc biệt?

Theo Daily Mail và Page Six, Tom Holland và Zendaya vừa mua một biệt thự trị giá 8,25 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 10,85 triệu USD, tại khu ngoại ô cao cấp của London. Bất động sản nằm trong khu vực nhiều cây xanh, có không gian riêng tư và diện tích đất rộng rãi.

Điểm đáng chú ý là cặp đôi được cho là đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Ban đầu, ngôi nhà được rao bán với giá 9 triệu bảng Anh, song Tom Holland và Zendaya thương lượng thành công để giảm 750.000 bảng, tương đương gần 1 triệu USD.

Biệt thự nằm trên khu đất rộng hơn 4.000m², trong khi diện tích sử dụng của ngôi nhà khoảng 465m². Công trình có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 4 phòng tiếp khách cùng nhiều không gian sinh hoạt khác. Với diện tích lớn và vị trí biệt lập, đây được xem là tổ ấm mới phù hợp với mong muốn có cuộc sống riêng tư của hai ngôi sao Hollywood.

Tom Holland và Zendaya - Ảnh: Getty

Trước thương vụ này, Tom Holland đã sở hữu một căn nhà phố mang phong cách Victoria ở phía tây nam London. Nam diễn viên mua bất động sản vào năm 2018 với giá khoảng 2,5 triệu bảng, tương đương 3,2 triệu USD.

Sau khi mua, tài tử Spider-Man dành nhiều thời gian và chi phí cải tạo ngôi nhà. Quá trình nâng cấp được hoàn thành vào khoảng năm 2023, trước khi Zendaya chuyển đến sống cùng anh.

Theo Country & Town House, căn nhà cũ hiện được định giá khoảng 4,5 triệu bảng, tương đương 5,9 triệu USD. Bất động sản có phòng tập gym, phòng chiếu phim và không gian giải trí riêng. Việc tiếp tục mua thêm biệt thự hơn 10 triệu USD cho thấy cặp đôi đang đầu tư đáng kể vào cuộc sống tại Anh.

Thông tin mua nhà mới được công bố trong bối cảnh Tom Holland và Zendaya được cho là đã bí mật kết hôn vào đầu năm 2026, sau khoảng một năm đính hôn.

Chuyện tình kín tiếng của cặp sao “Người Nhện”

Tom Holland và Zendaya đều sinh năm 1996, hiện cùng 30 tuổi. Hai diễn viên gặp nhau lần đầu trên phim trường Spider-Man: Homecoming vào năm 2017, khi cùng tham gia dự án thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ban đầu, cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè và nhiều lần phủ nhận tin đồn hẹn hò. Đến tháng 7/2021, chuyện tình của họ được xác nhận khi những bức ảnh cặp sao hôn nhau trong ô tô tại Los Angeles được công bố. Hai tháng sau, Tom Holland chính thức chia sẻ hình ảnh bạn gái trên Instagram, đánh dấu việc công khai mối quan hệ.

Dù đều là những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, Tom Holland và Zendaya khá kín tiếng về đời tư. Họ hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, đồng thời hạn chế xuất hiện cùng nhau ngoài các hoạt động quảng bá phim hoặc sự kiện quan trọng.

Đầu năm 2026, thông tin cặp đôi đã bí mật tổ chức hôn lễ bắt đầu được truyền thông quốc tế nhắc đến. Tháng 3, nhà tạo mẫu lâu năm của Zendaya gây chú ý khi tiết lộ rằng đám cưới đã diễn ra và công chúng không được chứng kiến.

Tom Holland và Zendaya tại sự kiện dành cho người hâm mộ ở Đức nhân dịp ra mắt phim ‘Spider-Man: Brand New Day' vào ngày 22/6 - Ảnh: Gerome Defrance

Đến tháng 8, Tom Holland và Zendaya được cho là tổ chức một buổi tiệc cưới riêng tư tại khách sạn Beaverbrook ở Surrey, Anh, với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Trong số khách mời được truyền thông nhắc đến có Timothée Chalamet, Kylie Jenner và Robert Downey Jr.

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire hồi tháng 6, Tom Holland cũng có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân. Khi được hỏi liệu có phải giải thích với gia đình về những hình ảnh đám cưới giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra hay không, nam diễn viên hài hước cho biết người thân của anh đều đã có mặt tại hôn lễ.

Tài tử còn dành nhiều lời tình cảm cho Zendaya, khẳng định cô là người bạn thân nhất và là người đồng hành giúp anh có thêm sự vững vàng trước những áp lực trong công việc.

Về sự nghiệp, Tom Holland nổi tiếng toàn cầu với vai Peter Parker trong loạt phim Spider-Man của Marvel. Trước đó, anh gây chú ý với The Impossible và tiếp tục tham gia nhiều dự án như Uncharted, Cherry và The Crowded Room.

Trong khi đó, Zendaya bắt đầu sự nghiệp từ các chương trình của Disney Channel trước khi trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ được săn đón tại Hollywood. Cô ghi dấu qua loạt phim Spider-Man, Dune và series Euphoria, đồng thời hai lần giành giải Emmy dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình chính kịch.

Năm 2026, cặp sao tiếp tục hợp tác trong hai dự án điện ảnh lớn là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và Spider-Man: Brand New Day.

Sau gần một thập kỷ quen biết và hơn 5 năm công khai chuyện tình cảm, Tom Holland và Zendaya vẫn duy trì hình ảnh cặp đôi kín tiếng của Hollywood. Thông tin mua biệt thự hơn 10 triệu USD tại London tiếp tục khiến cuộc sống riêng của hai ngôi sao nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trailer "Spider-Man: Brand New Day". Phim ra rạp Việt vào ngày 31/7 - Nguồn: Sony Pictures Vietnam