Theo thông tin từ ban tổ chức, 5 diễn viên Hàn Quốc được mời đảm nhận vai trò người trao giải tại sự kiện Golden Disk Awards năm nay. Trong đó, Kim Moo-yul và Ji Chang-wook là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Ji Chang-wook, Kim Moo-yul cùng dàn diễn viên Hàn Quốc sẽ tham dự lễ trao giải Golden Disk Awards ở Hà Nội.

Kim Moo-yul vừa ghi dấu ấn với bộ phim Teach You a Lesson trên Netflix. Tác phẩm từng đứng đầu bảng xếp hạng các series truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu của nền tảng này trong hai tuần liên tiếp vào tháng 6/2026. Riêng tuần từ ngày 8 đến 14/6, phim đạt 21,1 triệu lượt xem, đứng đầu tại 46 quốc gia và lọt Top 10 ở 91 thị trường.

Trong khi đó, Ji Chang-wook là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc. Nam diễn viên từng tham gia nhiều tác phẩm như Healer, The K2, Suspicious Partner và Welcome to Samdal-ri.

3 diễn viên còn lại trong danh sách khách mời trao giải gồm Ryu Seung-ryong, Hwang In-youp và Go Youn-jung. Hwang In-youp ghi dấu ấn qua các phim True Beauty, Why Her? và Family by Choice. Nam diễn viên sinh năm 1991 sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo, đặc biệt sau vai Han Seo-jun trong True Beauty.

Trong khi đó, Ryu Seung-ryong là diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn Quốc, từng tham gia hai bộ phim ăn khách Miracle in Cell No. 7 và Extreme Job. Anh cũng gây tiếng vang với vai người cha có năng lực siêu nhiên trong series Moving của Disney+.

Gương mặt nữ duy nhất trong danh sách là Go Youn-jung. Cô nổi tiếng qua các phim Alchemy of Souls: Light and Shadow, Moving và Resident Playbook. Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình được khán giả quốc tế quan tâm.

Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của K-pop Golden Disk Awards.

Việc quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc được kỳ vọng góp phần thu hút sự quan tâm của khán giả đối với lễ trao giải tại Việt Nam.

Golden Disc Awards là sự kiện nhằm tôn vinh các sản phẩm và nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc có thành tích nổi bật trong năm. Bên cạnh các hạng mục trao giải, chương trình thường thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop và những màn trình diễn được dàn dựng riêng.

Golden Disc Awards lần thứ 41 dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là lần đầu tiên giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam.