Theo MyDaily, mới đây, Jisoo đăng tải loạt ảnh hậu trường trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Tổng hợp các sân khấu âm nhạc". Đây là những hình ảnh được ghi lại trong quá trình nữ ca sĩ quảng bá Addicted, ca khúc mở đường cho album phòng thu solo, tại các chương trình Show! Music Core ngày 7/11, Inkigayo ngày 8/11 và Music Bank ngày 13/11.

Trong số những hình ảnh được chia sẻ, khoảnh khắc Jisoo tạo dáng bên lan can cầu thang tại đài KBS đặc biệt thu hút sự chú ý.

Jisoo đăng tải loạt ảnh hậu trường trên trang mạng xã hội cá nhân

Nữ thần tượng lựa chọn chiếc váy siêu ngắn màu trắng với thiết kế cúp ngực. Phần thân trên mang phom dáng corset ôm sát cơ thể, được đính pha lê và hạt cườm dày đặc ở khu vực trước ngực. Từ eo trở xuống, chất liệu chiffon xếp nếp tạo độ phồng cho chân váy, kết hợp những chi tiết thêu ngọc trai và đá lấp lánh, mang đến vẻ ngoài cầu kỳ.

Điểm nhấn đáng chú ý trong tổng thể trang phục là đôi tất lưới trắng với họa tiết ren đan xen giữa hoa lá và các hình khối hình học. Phụ kiện này vừa giúp Jisoo khoe đường nét đôi chân, vừa tăng thêm vẻ quyến rũ cho bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển.

Thành viên BLACKPINK hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày cao gót đế platform chất liệu satin trắng, vòng cổ kim cương ôm sát, mái tóc dài uốn sóng và bộ móng tay dài. Việc sử dụng tông trắng xuyên suốt giúp Jisoo tạo nên hình ảnh tựa một vũ công ballet thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.

Trong khi đó, tại sân khấu Inkigayo, Jisoo mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt khi diện chiếc váy ngắn đính sequin hồng. Thiết kế nổi bật với bề mặt lấp lánh, phom dáng ôm sát cùng phần vai được tạo khối, gợi nhớ đến xu hướng power shoulder thịnh hành vào thập niên 1980.

Một số hình ảnh khác của Jisoo.

Kết hợp cùng kiểu tóc buộc cao nửa đầu, Jisoo mang đến diện mạo vừa đậm chất ngôi sao nhạc pop vừa gợi liên tưởng đến trang phục biểu diễn của các vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Bên cạnh các sân khấu âm nhạc, Jisoo tích cực quảng bá album solo thông qua nhiều chương trình giải trí và nội dung trên YouTube. Ngày 25/12 tới, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục xuất hiện tại SBS Gayo Daejeon 2026 với vai trò MC, đồng thời mang đến sân khấu biểu diễn solo.