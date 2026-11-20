Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Hoắc Kiến Hoa nhận được câu hỏi về việc có từng thực hiện các phương pháp thẩm mỹ để duy trì diện mạo hay không. Nam diễn viên thẳng thắn phủ nhận và hài hước cho biết lý do đơn giản là bản thân khá lười, cảm thấy những quy trình này mất thời gian và không cần thiết.

Hoắc Kiến Hoa cho biết khi còn trẻ, anh từng quan tâm đến ngoại hình và thích chăm chút vẻ ngoài. Tuy nhiên, theo thời gian, suy nghĩ của nam diễn viên đã thay đổi. Anh không còn quá đặt nặng diện mạo, thay vào đó muốn giữ mọi thứ tự nhiên. Với anh, việc già đi là quy luật tất yếu và bản thân đang dần học cách chấp nhận những thay đổi do thời gian mang lại.

Hoắc Kiến Hoa chia sẻ quan điểm về việc đón nhận tuổi tác.

Nam diễn viên cũng chia sẻ cách duy trì trạng thái hiện tại chủ yếu thông qua vận động và sinh hoạt điều độ. Anh cho rằng tập luyện phù hợp với mình hơn những phương pháp can thiệp thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Hoắc Kiến Hoa duy trì thói quen ngủ sớm, thức dậy từ sáng sớm để vận động. Lối sống giản dị này phần nào phản ánh quan điểm không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc ngoại hình của anh.

Đáng chú ý, Hoắc Kiến Hoa nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần trẻ trung. Nam diễn viên thích tiếp xúc với những người trẻ, tìm hiểu suy nghĩ và xu hướng của thế hệ mới để cập nhật cuộc sống. Theo anh, giữ được tâm thế cởi mở là điều quan trọng khi bước qua từng giai đoạn tuổi tác.

Những chia sẻ của Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với cách nhìn nhận nhẹ nhàng của nam diễn viên, cho rằng việc chăm sóc bản thân nên xuất phát từ nhu cầu cá nhân thay vì áp lực phải duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Nam diễn viên lựa chọn duy trì ngoại hình tự nhiên.

Ở tuổi 46, Hoắc Kiến Hoa vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên dường như không còn đặt mục tiêu duy trì hình ảnh của thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Thay vào đó, anh lựa chọn tập trung vào chăm sóc bản thân theo cách phù hợp và đón nhận những dấu ấn thời gian một cách tự nhiên.