Trương Bá Chi mới đây thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân và hành trình làm mẹ. Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô không quá đặt nặng chuyện kết hôn hay ly hôn. Với người đẹp, điều quan trọng nhất vẫn là được chăm sóc và đồng hành cùng các con.

Đáng chú ý, khi nhắc đến con trai út, Trương Bá Chi không giấu được sự xúc động. Cô nghẹn ngào khi kể về việc con từng gặp chấn thương, cho thấy sự lo lắng và tình cảm dành cho các con. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý, bởi nữ diễn viên vốn khá kín tiếng khi chia sẻ những câu chuyện riêng tư về gia đình.

Trương Bá Chi trải lòng về hôn nhân và những biến cố đã qua.

Trương Bá Chi hiện có ba con trai. Hai con lớn Lucas và Quintus là con chung của cô với nam diễn viên Tạ Đình Phong. Con trai út chào đời năm 2018. Dù trải qua nhiều biến động trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên vẫn dành phần lớn thời gian và sự quan tâm cho các con.

Trước đó, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn năm 2006, chính thức ly hôn vào năm 2011. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai duy trì cuộc sống riêng và cùng chăm lo cho hai con trai. Trải qua nhiều năm, chuyện hôn nhân của cặp sao vẫn thường xuyên được truyền thông nhắc lại, song Trương Bá Chi nhiều lần cho thấy cô không muốn để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên cũng đề cập đến thông tin từng gây xôn xao về việc cô không ngủ suốt ba tháng. Trương Bá Chi giải thích câu chuyện đã bị diễn giải thiếu đầy đủ. Thực tế, cô trải qua giai đoạn quay phim với cường độ cao trong hơn ba tháng, có ngày làm việc hơn 20 tiếng và gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc nằm nghỉ nhiều ngày sau đó là hệ quả của tình trạng kiệt sức, không phải mất ngủ liên tục như lời đồn.

Ở tuổi ngoài 40, Trương Bá Chi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Giữa tháng 11, cô tham gia một sự kiện trang sức tại Thượng Hải và biểu diễn tại Diêm Thành. Những lần xuất hiện gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn tích cực với công việc, đồng thời giữ được sức hút trong mắt công chúng.

Nữ diễn viên luôn xem các con là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.

Từ những chia sẻ mới nhất, có thể thấy Trương Bá Chi đã có cách nhìn bình thản hơn về những biến cố tình cảm. Với cô, danh tiếng hay chuyện hôn nhân không phải điều quan trọng nhất. Ước mơ lớn nhất của nữ diễn viên vẫn là được làm mẹ và nhìn các con trưởng thành trong sự yêu thương, chăm sóc của mình.