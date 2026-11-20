Từng xuất hiện trên bìa tạp chí ELLE UK cùng những cái tên đình đám như Léa Seydoux, Natalie Portman và Alexa Chung, kiểu tóc preppy bob được xem là một trong những biến tấu vừa kinh điển vừa hiện đại nhất của tóc bob. Đây cũng là kiểu tóc được các It Girls như Kendall Jenner, Hailey Bieber và Zendaya yêu thích.

Đúng như tên gọi, preppy bob mang tinh thần tối giản, thanh lịch và cực kỳ chỉn chu. Nó là phiên bản nhẹ nhàng, dễ ứng dụng của kiểu tóc bob cổ điển, có độ dài ngang xương hàm. Tóc được cắt gọn gàng nhưng không hề cứng nhắc, phần đuôi mềm mại cùng phom dáng rõ nét tạo nên vẻ ngoài sang xịn, trông như thể bạn vừa bước ra từ một salon cao cấp.

Một trong những điểm cộng lớn nhất của preppy bob chính là khả năng biến hóa linh hoạt. Dù theo đuổi aesthetic thanh lịch, nữ tính hay thích một chút phóng khoáng, hiện đại, kiểu tóc này đều có thể điều chỉnh để phù hợp với phong cách cá nhân, dáng mặt và kết cấu tóc khác nhau.

Kiểu tóc này cực kỳ hợp lý cho những ai muốn thử tóc ngắn nhưng chưa sẵn sàng “chơi tất tay” với micro bob siêu ngắn, hay French bob cắt tỉa ngẫu hứng.

Đến salon, nên dặn thợ cắt tóc thế nào?

Hãy chuẩn bị sẵn một vài hình ảnh tham khảo trước khi đến salon. Ưu tiên những hình có độ dài, chất tóc và diện mạo gần với mái tóc hiện tại của bạn. Hình mẫu càng sát với thực tế, thợ tóc càng dễ hình dung và hiểu đúng mong muốn của bạn, dễ dàng tạo ra kết quả như ý.

Yếu tố quan trọng nhất để có một mái tóc preppy bob chuẩn chỉnh chính là độ chính xác trong từng đường cắt. Khác với những kiểu bob thiên về layer, hoặc tạo hiệu ứng tóc xù tự nhiên, preppy bob chinh phục các nàng bằng chính phom tóc, chứ không phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật tạo kiểu. Vì vậy, một đường cắt sắc nét và được thực hiện khéo léo là điều không thể thiếu.

Bên cạnh đó, đừng quên tỉa tóc định kỳ để duy trì phom dáng. Sức hút của preppy bob nằm ở đường viền tóc gọn gàng và phần đuôi được định hình rõ nét, nên chỉ cần tóc mọc dài mất phom là tổng thể sẽ thay đổi đáng kể.