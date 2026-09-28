MC Quyền Linh bức xúc

Tối 27/9, MC Quyền Linh đăng tải một tâm thư trên trang cá nhân, bày tỏ bức xúc trước những lời lẽ xúc phạm, công kích nhằm vào bản thân và gia đình. Nam nghệ sĩ đề nghị có biện pháp ngăn chặn những nội dung mang tính xúc phạm, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng.

Trong bài viết, Quyền Linh cho biết thời gian gần đây ông phải đối mặt với nhiều bình luận và lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh của vợ con cũng bị đưa vào các nội dung công kích, kèm theo những cáo buộc mà nam MC cho rằng chưa có căn cứ.

Quyền Linh đặt câu hỏi về việc làm thế nào để có thể ngăn chặn khẩn cấp những lời lẽ xúc phạm, đồng thời bảo vệ người thân trước việc hình ảnh bị sử dụng cùng những nội dung buộc tội trên không gian mạng.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tinh thần trên mạng xã hội. Ông mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ cá nhân trước những nội dung xúc phạm, công kích hoặc đưa ra cáo buộc khi chưa có cơ sở rõ ràng.

Những ngày qua, tên tuổi MC Quyền Linh được nhắc đến trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong các thông tin liên quan đến một công ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm An Cung đang bị dư luận quan tâm.

Ngày 25/9, Quyền Linh lên tiếng về sự việc. Nam nghệ sĩ chia sẻ thông cáo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa ông với Amity và Tami Natural Home.

Theo nội dung được chia sẻ, Quyền Linh khẳng định ông không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn cũng như những sản phẩm được đề cập trong các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam MC đồng thời đề nghị mọi người tìm hiểu đúng bản chất sự việc, tránh để những thông tin chưa được xác thực dẫn đến hiểu sai.

Theo thông cáo của Amity, trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, nghệ sĩ Quyền Linh từng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp và tham gia nhận diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Khi đó, công ty có tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ sở hữu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Sau đó, Quyền Linh không còn giữ vai trò đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Đến đầu năm 2025, công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Thông cáo cũng cho biết Amity từng góp vốn tại Tami Natural Home. Tuy nhiên, sau quá trình đầu tư, hai bên được cho là không thống nhất về định hướng và chủ trương kinh doanh. Amity sau đó chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và rút khỏi Tami Natural Home.

Theo thông tin từ Amity, kể từ thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng, doanh nghiệp không còn quan hệ góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Chia sẻ thông cáo này, Quyền Linh cho biết đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh của ông để đăng tải hoặc bình luận nhằm dẫn dắt dư luận, câu tương tác, ông sẽ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Quyền Linh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh và truyền hình Việt Nam. Ông từng tham gia nhiều bộ phim từ thập niên 1990, trong đó có Khát Vọng Sống, Hoa Trinh Nữ, Vườn Đào Năm Ấy, Đứa Con Rơi và đặc biệt được biết đến rộng rãi qua *Đồng Tiền Xương Máu.

Sau này, vai trò người dẫn chương trình giúp Quyền Linh tạo dấu ấn với đông đảo khán giả. Trong chương trình Vượt Lên Chính Mình, ông được biết đến với hình ảnh giản dị, gần gũi khi đồng hành cùng những người lao động nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.