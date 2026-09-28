6 phim cổ trang Trung Quốc cực hay, được khán giả xem nhiều

Phim cổ trang Trung Quốc tiếp tục cho thấy sức hút khi khai thác nhiều màu sắc khác nhau, từ ngôn tình, tiên hiệp đến quyền mưu, gia đấu và kỳ ảo. Không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm, nhiều tác phẩm còn xây dựng tuyến truyện xoay quanh thân thế bí ẩn, những vụ án trong triều đình hay hành trình giành lại công bằng của nhân vật chính. Trong số đó, 6 bộ phim dưới đây gây chú ý nhờ câu chuyện và dàn diễn viên nổi bật.

1. Tước Cốt

Tước Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết của Triêu Vân Tử, với sự tham gia của Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ. Phim xoay quanh Tạ Gia Ngư, một thiên kim tiểu thư có vẻ ngoài ham tiền nhưng thực chất sở hữu khả năng đặc biệt về thuật cơ quan, và Tiêu Vô Y, thế tử phủ Tĩnh An Vương đồng thời là một vị tướng quân lạnh lùng, mang nhiều tổn thương trong quá khứ. Một cuộc hôn nhân do triều đình sắp đặt đưa hai người vốn không có nhiều thiện cảm về chung một phía. Từ sự dè chừng, đối đầu, Gia Ngư và Vô Y dần trở thành những người có thể dựa vào nhau giữa vòng xoáy quyền lực. Mối quan hệ tình cảm vì thế được phát triển song song với những âm mưu chốn triều chính, tạo nên màu sắc cưới trước yêu sau kết hợp quyền mưu cho tác phẩm.

2. Thiên Hương

Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long đảm nhận vai chính trong Thiên Hương, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị của Thập Tứ Lang. Nhân vật trung tâm là Tiểu Bổng Chùy, một cô gái mồ côi có tính cách nghịch ngợm nhưng quyết định bước vào con đường tu tiên tại tiên môn Huyền Đô. Tại đây, cô gặp Lôi Tu Viễn, người ban đầu tiếp cận cô vì mục đích riêng liên quan đến việc cứu anh trai. Những biến cố trên hành trình tu luyện khiến cả hai dần thay đổi cách nhìn về đối phương, đồng thời kéo họ vào những bí mật có nguồn gốc từ nhiều năm trước. Bên cạnh yếu tố tình cảm, thân thế của Tiểu Bổng Chùy cũng trở thành một mắt xích quan trọng trong câu chuyện, giúp Thiên Hương kết hợp giữa ngôn tình và màu sắc tiên hiệp.

3. Lương Trần Mỹ Cẩm

Lương Trần Mỹ Cẩm là câu chuyện cổ trang thiên về ngôn tình và gia đấu, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trầm Hương Hôi Tẫn. Nhậm Mẫn vào vai Cố Cẩm Triêu, một đại tiểu thư từng được gửi nuôi ở nhà ngoại và lớn lên với tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục. Khi trở lại Cố gia, cô phải đối diện với sự xa cách của người thân cùng những vấn đề phát sinh trong gia tộc. Sự độc lập và cá tính của Cẩm Triêu thu hút sự chú ý của những nhân vật quyền thế, nhưng người cuối cùng cô lựa chọn là Trần Ngạn Doãn, tức Trần Tam gia do Thử Sa thủ vai. Từ một cô gái quen với cuộc sống tự do, Cẩm Triêu từng bước trưởng thành trong vai trò phu nhân Thủ phụ, đồng hành cùng chồng giữa những biến động của gia tộc và triều chính.

4. Nhất Âu Xuân

Hứa Khải và Châu Dã đóng chính trong Nhất Âu Xuân, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của U Tứ Tỷ, lấy bối cảnh thời Nam Tống. Tạ Thanh Viên và Thẩm Nhuận từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, cùng trải qua những năm tháng khó khăn trước khi mỗi người bước vào một con đường riêng. Khi gặp lại, Thanh Viên đang tìm cách làm sáng tỏ cái chết oan khuất của mẹ mình tại Tạ gia, trong khi Thẩm Nhuận đã trở thành trọng thần triều đình và được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án tham nhũng ở Tiền Đường. Cuộc hội ngộ vì thế không đơn thuần là câu chuyện tình cảm của hai người từng quen biết, mà còn mở ra một hành trình điều tra với nhiều bí mật liên quan đến quyền lực. Việc vừa hợp tác vừa thăm dò lẫn nhau giúp mối quan hệ giữa Thanh Viên và Thẩm Nhuận trở thành một trong những điểm đáng chú ý của tác phẩm.

5. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ mang màu sắc cổ trang kỳ ảo, do Quách Kính Minh đạo diễn, quy tụ Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy. Lấy cảm hứng từ câu chuyện về Vấn Tâm, nhân vật liên quan đến Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị, phim theo chân cửu vĩ hồ Lộ Vu Y cùng tỷ tỷ Vụ Vọng Ngôn trên hành trình truy tìm một đại yêu bỏ trốn. Trong quá trình đó, họ gặp Vũ Thập Quang, một pháp sư mang mối thù máu, và Ký Linh, đệ tử của Tự Lân Tông. Bốn nhân vật cùng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt sức mạnh Long Thần và cuộc đối đầu với đại yêu Cửu Anh. Tác phẩm không chỉ xây dựng thế giới kỳ ảo với yêu quái và pháp sư mà còn đan xen những mối quan hệ phức tạp, nơi tình cảm, tình bạn và các bí mật phía sau lớp "họa bì" liên tục giao thoa.

6. Lan Hương Như Cố

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đảm nhận vai chính trong Lan Hương Như Cố, bộ phim cổ trang kết hợp trạch đấu và quyền mưu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn. Phim xoay quanh Thẩm Gia Lan, trưởng tôn nữ của phủ Đại học sĩ, vốn có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ. Một biến cố chính trị khiến Thẩm gia rơi vào thảm họa, còn nhà họ Lâm lựa chọn hủy hôn để bảo toàn gia tộc. Gia Lan may mắn sống sót nhưng phải thay đổi thân phận, trở thành Hứa Lan Hương và bước vào Lâm phủ với vị trí một nha hoàn. Từ thân phận thấp kém, cô từng bước dùng sự thông minh và bản lĩnh để tìm lại tiếng nói của mình, đồng thời điều tra những khuất tất liên quan đến gia đình. Câu chuyện của Lan Hương vì thế vừa là hành trình vượt qua rào cản thân phận, vừa gắn với quá trình giải oan cho gia tộc và mối quan hệ tình cảm với Lâm Cẩm Kỳ.

Nhìn tổng thể, 6 tác phẩm mang đến những hướng tiếp cận khác nhau đối với dòng phim cổ trang Trung Quốc. Nếu Tước Cốt và Nhất Âu Xuân đặt nhân vật vào những cuộc đấu trí gắn với quyền lực, Lương Trần Mỹ Cẩm và Lan Hương Như Cố khai thác sâu hơn các vấn đề gia tộc, thân phận. Trong khi đó, Thiên Hương và Nguyệt Lân Ỷ Kỷ mở rộng thế giới cổ trang sang màu sắc tiên hiệp, kỳ ảo. Sự đa dạng này cũng cho thấy dòng phim cổ trang tiếp tục là mảnh đất để các nhà làm phim kết hợp tình cảm với những tuyến truyện giàu biến cố.