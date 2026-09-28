Tuổi 58 của đạo diễn Lý Hải

Tối 28/9, Minh Hà đăng ảnh chụp cùng Lý Hải và các con để chúc mừng sinh nhật ông xã. Kèm theo hình ảnh là dòng nhắn nhủ gửi tới đạo diễn Lật mặt: “Happy birthday ba Lý Hải. Cả nhà yêu ba rất nhiều”. Nhiều khán giả và đồng nghiệp gửi lời chúc tới đạo diễn. Trong dịp này, các con của đạo diễn cũng tự làm thiệp kèm theo những lời chúc ý nghĩa, món đồ thủ công và vẽ tranh gửi đến ba.

Các bé mong Lý Hải làm phim mới thành công, công việc suôn sẻ, không gặp trở ngại, được nhiều người ủng hộ và yêu quý. “Con chúc ba luôn khỏe mạnh, có kịch bản hoàn hảo, làm phim thành công và luôn vui vẻ” là nội dung một lời chúc các con gửi tới đạo diễn. Trong các bức hình gia đình, con trai cả Rio và con gái Cherry có chiều cao nổi bật.

Đạo diễn Lý Hải đón tuổi mới bên gia đình. Ảnh: FBNV.

Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã có khoảng 16 năm chung sống. Hai người tổ chức lễ cưới năm 2016 và có 4 người con là Nguyễn Hạo Nhiên (Rio) sinh năm 2011, Nguyễn Hà Hải My (Cherry - 2013), Nguyễn Tuệ Minh (Sunny - 2014) và Nguyễn Phi Phong (Mio - 2016). Các con đã xuất hiện trong một số dự án điện ảnh của vợ chồng đạo diễn. Trong đó, cả 4 bé đều tham gia Lật mặt 7 - Một điều ước. Theo đạo diễn, bà xã khuyến khích các con đóng phim để có thêm trải nghiệm và kinh nghiệm.

Trên trang cá nhân, cặp vợ chồng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hoặc các clip nhảy múa của con. Các con của Lý Hải sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật.

Lý Hải sinh năm 1968, ban đầu làm diễn viên ở đoàn Kịch Nói Trẻ. Sau này, anh chuyển hướng ca hát và có nhiều ca khúc nổi tiếng chẳng hạn Phút biệt ly, Khi người đàn ông khóc, Liều thuốc cho trái tim… Trong giai đoạn phát hành chuỗi album Trọn đời bên em kéo dài tới Vol.10 vào những năm thuộc thập niên 2000, Lý Hải là cái tên nổi tiếng. Anh là một trong những ca sĩ đắt show nhất thời điểm đó.

Năm 2015, Lý Hải ra mắt phần đầu tiên của series điện ảnh Lật mặt. Kể từ đó, anh tập trung cho điện ảnh.

Lật mặt thu về 70 tỷ đồng tại phòng vé, trong khi kinh phí sản xuất là 10 tỷ đồng và trở thành một trong 10 phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam thời điểm đó. Từ đó đến nay, anh đã phát hành 8 phim thuộc chuỗi Lật mặt. Gần nhất là Lật mặt 8: Vòng tay nắng ra mắt năm 2025. Các phim đều đạt doanh thu cao, đưa Lý Hải trở thành một trong những đạo diễn ăn khách nhất Việt Nam hiện tại.

Tuy nhiên, các phim của Lý Hải cũng vấp tranh luận về nội dung. Trong đó, Lật mặt 8 nhận về những ý kiến trái chiều xoay quanh kịch bản. Cách khai thác đề tài gia đình được nhận xét là thiếu sự mới mẻ, đột phá trong khi một số tình tiết còn có phần bị “làm quá”.

Thời điểm đó, Lý Hải từng lên tiếng: “Làm phim là hành trình dài cần không ngừng học hỏi, thay đổi và đón nhận. Những góp ý của mọi người cũng như báo đài, dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, tôi đều cảm ơn, vì điều đó chứng tỏ mọi người vẫn còn quan tâm và yêu thương mình. Những lời nhận xét đều quý giá để tôi hoàn thiện sản phẩm của mình hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi và ê-kíp đều cố gắng học hỏi để những đứa con tinh thần sau này sẽ ngày càng tốt hơn, xứng đáng với tình cảm và sự tin yêu của mọi người”.

Gần nhất, mùa phim 30/4 năm nay, Lý Hải cùng thương hiệu Lật mặt bất ngờ tạm nghỉ, không tham gia cuộc đua. Đây được cho là quãng nghỉ cần thiết để đạo diễn có thể tái tạo năng lượng sáng tạo.