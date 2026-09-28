Nghệ sĩ Đình Toàn dành 16 năm lan toả các giá trị nhân văn đến khán giả gen Z

Đi cùng chương trình suốt 16 năm, Đình Toàn nhớ lại những ngày đầu không khỏi bỡ ngỡ vì thiếu kinh nghiệm dẫn dắt. Anh tự thấy công việc cực nhọc, từng có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, chính lời khuyên của mẹ, hãy xem đây là cách đóng góp cho cuộc sống này, khiến anh thay đổi suy nghĩ và gắn bó với Thần tài gõ cửa tới nay.

Khi ấy, MC Đình Toàn bước ra trong bộ trang phục Thần Tài, nở nụ cười hiền hậu. Đằng sau bộ trang phục rực rỡ ấy lại là biết bao giọt nước mắt nghẹn ngào mà MC Đình Toàn phải giấu vào trong để giữ trọn sự ấm áp cho bà con. 16 năm gắn bó, người nghệ sĩ ấy coi việc hóa thân thành Thần Tài không chỉ là công việc, mà là một trách nhiệm. Không ít lần, nam nghệ sĩ cố nuốt nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn.

Đối với thế hệ trước, Thần tài gõ cửa là nơi họ chia sẻ những nỗi vất vả của việc mưu sinh. Còn khán giả gen Z, chương trình lại mang tới cho họ bài học về lòng biết ơn và sự trân trọng những gì mình đang có. Đình Toàn cảm thấy rất vui khi các khán giả trẻ ngày nay vẫn quan tâm tới chương trình thiện nguyện. Anh rất xúc động khi đọc bình luận của khán giả, có người chia sẻ về việc thường xem chương trình với bà, với mẹ và xem Thần tài gõ cửa là ký ức tuổi thơ.

Đóng vai trò nhân vật Thần Tài, đồng thời là người dẫn chương trình, Đình Toàn không chỉ tìm cách trò chuyện, lắng nghe mà còn học cả thủ ngữ để kết nối sâu sắc hơn với nhân vật khuyết tật, người yếu thế gặp khó khăn. Chính nghị lực của họ truyền ngược lại cho Đình Toàn sức mạnh để lạc quan hơn.

Chương trình trở thành cầu nối, tiếp sức cho người khuyết tật giàu ý chí vươn lên. Đình Toàn lạc quan khi nhận thấy sự thay đổi tích cực của họ các năm gần đây. Anh cho biết: “Bây giờ, họ không còn là những câu chuyện chỉ để chúng ta thương cảm mà là tấm gương về nghị lực phi thường, truyền cảm hứng cho xã hội. Họ làm hoa đất sét, viết sách, dạy tiếng Anh, trở thành vận động viên… Họ dạy cho chúng ta bài học về việc trân trọng điều mình đang có”.

Trải qua hành trình 16 năm, Thần tài gõ cửa do MC Đình Toàn dẫn dắt vẫn giữ nguyên được sự mộc mạc, chân chất của miền sông nước. Chương trình là tấm gương phản chiếu nụ cười rạng rỡ của những người yếu thế khi được trao cơ hội vươn lên từ chính đôi tay mình.