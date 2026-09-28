Bức tâm thư truyền cảm hứng của cô gái tại buổi lễ 'đếm ngược 100 ngày trước kỳ thi đại học' năm nào

Người diễn thuyết trong video truyền động lực "Đếm ngược 100 ngày đến kỳ thi đại học" đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng Trung Quốc vào năm 2023 chính là Fu Wendi (Phó Văn Địch), khi đó là học sinh cuối cấp tại Trường Trung học số 1 Tangzhi (Tangzhi No. 1 Middle School), tỉnh Hồ Nam. Vào tháng 2/2023, đoạn video quay lại bài phát biểu động viên tinh thần thi cử của cô tại trường học được lan truyền chóng mặt trên mạng Internet Trung Quốc. Biểu cảm quyết tâm có phần "gắt" và mãnh liệt của cô lúc đó đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Cô đã phải hứng chịu vô số bình luận mỉa mai và chế giễu. Một số người dùng những lời lẽ gay gắt để chê bai biểu cảm khuôn mặt của cô, trong khi những người khác đi xa hơn, bằng cách công kích cá nhân, nhắm vào trạng thái tinh thần và nhân cách của cô, trong khi số khác lại ủng hộ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bỏ qua những áp lực và bình luận tiêu cực từ dư luận, Phó Văn Địch đã chứng minh năng lực thực sự của mình khi đạt 645 điểm trong kỳ thi Cao khảo cùng năm. Với số điểm xuất sắc này, cô đã chính thức trúng tuyển vào Học viện Báo chí thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc (Renmin University of China), một trong những ngôi trường danh tiếng hàng đầu. Hiện tại, cô đã được đề cử vào chương trình thạc sĩ tại chính ngôi trường này.

Vào ngày 27/9, khi chia sẻ trên mạng xã hội về tin tức được đề cử học lên cao hơn, Phó Văn Địch đã viết thư để chia sẻ những cảm xúc đan xen giữa sự ngượng ngùng và niềm xúc động sâu sắc trong lòng mình. Và ngay lập tức những dòng tâm thư của cô lại 'viral' trên mạng xã hội.

Cô viết: "Tôi chỉ là một cô gái bình thường, với xuất thân và năng lực đều bình thường. Thế nhưng, trong những năm tháng tôi cảm thấy lạc lõng nhất và không chắc liệu mình có xứng đáng với sự tử tế của thế giới hay không, định mệnh đã bao bọc tôi trong sự thiện chí dạt dào, một món quà quá đỗi tuyệt vời, tựa như một giấc mơ. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một tâm hồn bình thường đến mức gần như vô hình lại có thể nhận được sự quan tâm chân thành đến thế. Tôi thật may mắn biết bao, xin cảm ơn tất cả mọi người.

Tuy nhiên, vận may này cũng mang lại cho tôi cảm giác lo âu, e ngại. Thú thật, tôi không phải là một người có tài năng xuất chúng. Tầm nhìn của tôi không quá rộng mở, và kiến ​​thức của tôi cũng không phải là điều gì tiên phong, đột phá. Xung quanh tôi là biết bao bạn học thông minh, điềm tĩnh và chỉn chu hơn tôi, họ toát lên vẻ rạng rỡ đầy tự nhiên, khiến tôi thường tự hỏi: Tại sao lại là mình?

Tôi biết, năng khiếu bẩm sinh của mình chỉ ở mức trung bình, thậm chí có phần vụng về. Tất cả những gì tôi có thể làm là nỗ lực gấp đôi, cố gắng để bản thân một Phó Văn Địch có thể chẳng mấy xuất sắc nhưng không phụ lại những kỳ vọng mà mọi người đã đặt vào mình. Nếu một ngày nào đó, tôi thực sự hòa lẫn vào đám đông và trở nên mờ nhạt, thì ít nhất, những bước chân chập chững cùng sự kiên trì trên hành trình này cũng đã khiến tôi xứng đáng với những tràng pháo tay mà mọi người dành tặng lúc này.

Thế nhưng, hơn cả những cảm xúc rung động hay nỗi lo âu thường trực, chính niềm hạnh phúc mới là điều khiến tôi bối rối, chẳng biết phải đón nhận sao cho trọn vẹn. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, giữa thế giới bao la này, sự cô độc là gam màu chủ đạo của kiếp người. Chẳng ai có nghĩa vụ mặc nhiên phải yêu thương một ai khác. Việc được thế giới đối đãi dịu dàng chưa bao giờ là điều hiển nhiên, đó là một món quà bất ngờ. Vậy mà bạn đã đến. Ánh mắt bạn tựa như luồng sáng, khẽ soi rọi những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn đầy những nếp nhăn nhúm của tôi, một tâm hồn mà chính tôi cũng từng hoài nghi và thì thầm đầy âu yếm: Bạn xứng đáng!

Tôi thường tự thấy mình thật tầm thường và tẻ nhạt, nhưng bạn lại bảo rằng tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn từ phương xa. Tôi hay than phiền về sự chậm chạp, kém cỏi của bản thân và cảm thấy cuộc đời mình mãi chẳng thể trọn vẹn, nhưng bạn lại nói: Dù kết quả ra sao, chúng tôi vẫn yêu quý bạn. Bạn được yêu thương không phải vì bạn đã "đủ tốt", mà đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn.

Người ta thường bảo rằng, để trở thành một người điềm tĩnh và an yên, ta phải trải qua biết bao lần rơi lệ. Nhưng nếu được chọn, tôi mong rằng mọi giọt nước mắt rơi xuống từ khoảnh khắc này trở đi đều bắt nguồn từ niềm hạnh phúc.

Cảm ơn bạn đã cho tôi thấy rằng, dù không có tài năng thiên bẩm, dù chỉ nhỏ bé và bình thường tựa hạt bụi, tôi vẫn xứng đáng được đối đãi bằng sự quan tâm và dịu dàng đến thế. Mang theo niềm tin vào giá trị của bản thân, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trên hành trình tại Trường Báo chí thuộc Đại học Nhân dân Trung Hoa, luôn giữ vững tinh thần lạc quan cùng một trái tim giàu cảm xúc, dễ rung động đến rơi lệ".