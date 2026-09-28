Thực hư vụ Tôn Thiên lên tiếng vì bị kéo vào chuyện cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên

Những ngày qua, Tỉnh Bách Nhiên đang vướng vào ồn ào không đáng có khi bị một bộ phận khán giả chỉ trích vì đi hẹn hò với Lưu Văn nhưng vẫn tranh thủ tận dụng sức nóng từ vai Loan Niệm của Đầu Xuân Tươi Sáng. Đúng lúc này, phòng làm việc của Tôn Thiên lại có bài đăng “Chuyện phiền lòng đã đủ nhiều rồi, đừng dây dưa thêm nữa”.

Tỉnh Bách Nhiên đang bị một bộ phận khán giả công kích trên mạng.

Nhiều người đoán rằng nữ diễn viên đang phản hồi về những tin tức xoay quanh chuyện cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên khi vô tình cô cũng bị kéo vào. Nhưng thực ra điều mà nữ diễn viên đề cập đến lại không liên quan gì đến nam chính Đầu Xuân Tươi Sáng.

Tôn Thiên cũng vướng vào ồn ào khác.

Chuyện là mạng xã hội bỗng lan truyền tin đồn Tôn Thiên và Trần Phi Vũ đang bí mật hẹn hò. Lý do bởi hai người bị phát hiện cùng sử dụng một chiếc xe hơi để đi quay phim. Thậm chí netizen còn theo dõi sát sao đến mức phát hiện tháng 4 năm nay, Trần Phi Vũ ngồi chiếc xe này đi quay phim thì đến tháng 6, Tôn Thiên sử dụng để vào đoàn phim Pháo Hoa Dưới Ánh Trăng. Tới tháng 8 vừa rồi, lại thấy Trần Phi Vũ ngồi xe đó để quay Hà Thanh Hải Yến. Từ đó mà khán giả suy đoán hai diễn viên đang có mối quan hệ thân thiết đặc biệt chứ không thể vô tình thuê trùng một chiếc xe.

Tôn Thiên, Trần Phi Vũ từng đóng chung phim.

Sau đó, cả hai bên đều lên tiếng phủ nhận những đồn đoán của cư dân mạng. Phía Trần Phi Vũ khẳng định đây chỉ là tin đồn nhảm nhí, còn phía Tôn Thiên đề nghị dân mạng đừng kéo cô vào những chuyện như thế này. Trước đây, hai diễn viên từng đóng chung phim Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết, vào vai một nữ công nhân và một chàng thiếu gia vì hoàn cảnh mà phải giả kết hôn để được phân chia nhà ở. Từ chỗ là bạn cùng phòng, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn thì hai người dần nảy sinh tình cảm.