Trại Buôn Người bị so sánh với phim Quang Tuấn

Ngay khi Trại Buôn Người ra rạp, tác phẩm nhanh chóng được đặt lên bàn cân với Thiên Đường Máu - bộ phim do Quang Tuấn đóng chính, từng gây chú ý khi khai thác vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới. Sự tương đồng đến từ chính chất liệu câu chuyện: những người tin vào lời mời “việc nhẹ, lương cao”, bị đưa sang khu vực biệt lập rồi ép tham gia các đường dây lừa đảo. Đáng nói, cả hai phim đều có Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong tuyến phản diện.

Tuy nhiên, hai tác phẩm lựa chọn hướng triển khai khác nhau. Thiên Đường Máu xoay quanh Tuấn (Quang Tuấn), người sang biên giới tìm em gái rồi chính mình trở thành nạn nhân. Phim dành nhiều thời lượng để khắc họa hoạt động của đường dây lừa đảo, những thủ đoạn kiểm soát và quá trình các nạn nhân tìm cách sống sót. Quang Tuấn được nhận xét phù hợp với hình ảnh một người đàn ông bình thường, bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt.

Quang Tuấn trong Thiên Đường Máu.

Điểm được đánh giá cao của Thiên Đường Máu là đề tài thời sự, không khí căng thẳng và tuyến phản diện. Quách Ngọc Ngoan trong vai Phú cùng Sỹ Toàn được chú ý bởi những màn đối đầu và cách xây dựng nhân vật có màu sắc riêng. Một số cảnh bạo lực, tra tấn cũng tạo ấn tượng mạnh. Moveek ghi nhận phim đạt 8,57/10 từ 74 lượt đánh giá xác thực trên nền tảng này.

Dù vậy, phim cũng có những điểm hạn chế. Một số đánh giá cho rằng tuyến nhân vật chính chưa được phát triển đủ sâu, câu chuyện đôi lúc lê thê và một số phân đoạn mang màu sắc truyền hình. Tuyến phản diện thậm chí được khán giả quan tâm hơn hành trình của nhân vật chính, khiến đoạn kết chưa tạo được sức nặng cảm xúc như kỳ vọng.

Trong khi đó, Trại Buôn Người chọn cách mở rộng thế giới câu chuyện. Ny (Steven Nguyễn) cũng tìm cách cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) nhưng cuối cùng cũng bị bắt vào chính “địa ngục” mà anh muốn giải cứu người thân. Từ đây, phim không chỉ kể câu chuyện của một gia đình mà mở rộng sang nhiều nạn nhân cùng tìm đường sống và thoát khỏi trại.

Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Điểm cộng lớn nhất của Trại Buôn Người là quy mô và phần hành động. Phim có thời lượng 135 phút, sử dụng hơn 700 diễn viên quần chúng trong những đại cảnh, đồng thời xây dựng khu trại như một “xã hội thu nhỏ”. Các màn rượt đuổi, đào thoát và đối đầu được đẩy lên thành trọng tâm. Một số đánh giá cho rằng phim kiểm soát nhịp khá tốt dù thời lượng dài.

Nhược điểm của Trại Buôn Người nằm ở kịch bản còn ôm đồm, kỹ xảo chưa đồng đều và một số chi tiết thiếu hợp lý. Việc đưa quá nhiều nhân vật vào cùng câu chuyện khiến tuyến tâm lý của Ny chưa được đào sâu. Một số cảnh hồi tưởng cũng bị nhận xét làm ngắt nhịp.

Nếu đặt hai phim cạnh nhau, Thiên Đường Máu có thế mạnh ở không khí tội phạm, tuyến phản diện và cách khai thác thế giới lừa đảo, còn Trại Buôn Người nổi bật hơn ở hành động, quy mô đại cảnh và câu chuyện sinh tồn tập thể.

Xét những phản hồi ban đầu, Trại Buôn Người đang được một bộ phận khán giả và các bài đánh giá nhận xét nhỉnh hơn về trải nghiệm tổng thể, đặc biệt ở phần hành động và quy mô. Trên Moveek, phim hiện nhận 9,56/10 từ 9 đánh giá xác thực, trong khi Thiên Đường Máu có 8,57/10 từ 74 lượt đánh giá xác thực. Tuy nhiên, đây là những mẫu đánh giá ở các thời điểm và quy mô khác nhau, vì vậy chưa thể xem là kết luận tuyệt đối về chất lượng hai phim.

Phim có Quang Tuấn và Steven Nguyễn khai thác vấn nạn 'lừa đảo'.

Dẫu vậy, việc hai bộ phim liên tục được đặt cạnh nhau cũng cho thấy đề tài buôn người và cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao” đang tạo được sự quan tâm với khán giả Việt, đồng thời mở ra hai cách tiếp cận khác nhau cho cùng một vấn đề xã hội.