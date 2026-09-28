9 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Douban

Bảng xếp hạng Douban tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tác phẩm Hoa ngữ thuộc các thể loại khác nhau, từ trinh thám, hình sự, chính kịch đến cổ trang quyền mưu và tình cảm đô thị. Sự đa dạng về đề tài cho thấy sức hút của phim truyền hình Trung Quốc không chỉ tập trung vào một dòng nội dung, mà trải rộng từ những câu chuyện phá án, gia đấu đến hành trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

1. Thâm Uyên Vô Gian

Thâm Uyên Vô Gian thuộc dòng trinh thám, hình sự và điều tra phá án, với Nhậm Gia Luân và Tần Tuấn Kiệt đảm nhận hai vai chính Lý Thành và Hàn Phẩm Mộc. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám Vực Thẳm của tác giả Thâm Lam, bắt đầu từ sự xuất hiện bất ngờ của một cuốn tiểu thuyết có nội dung trùng khớp đáng ngờ với một vụ án từng xảy ra nhiều năm trước tại một thị trấn nhỏ. Phát hiện này khiến vụ án cũ được khơi lại, đồng thời đưa cảnh sát trẻ Lý Thành vào hành trình truy tìm sự thật giữa hàng loạt nghi phạm. Càng đi sâu điều tra, anh càng phát hiện những bí mật phía sau các mối quan hệ gia đình và tình bạn, biến một vụ án tưởng như đã bị lãng quên thành cuộc đối đầu với quá khứ đầy phức tạp. Bên cạnh hai diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của Vương Nghiên Huy, Điền Khiết Tiêu và Nghê Hồng Khiết.

2. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng mang màu sắc tình cảm đô thị và lãng mạn công sở, với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên vào vai Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc, phim xoay quanh mối quan hệ giữa một giám đốc sáng tạo nghiêm khắc, có phần kiêu ngạo và một nữ nhân viên mới giàu hoài bão. Hai người duy trì mối quan hệ trong nhiều năm giữa môi trường công sở nhiều áp lực, đồng thời cùng đối diện với những thay đổi trong công việc và cuộc sống tại Bắc Kinh. Thay vì chỉ tập trung vào những rung động ban đầu, tác phẩm khai thác quá trình hai người trưởng thành trong tình yêu, học cách thấu hiểu những khác biệt của đối phương và cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Sức hút của bộ phim còn được mở rộng ra thị trường quốc tế khi tác phẩm từng lọt nhóm đầu bảng xếp hạng phim không sử dụng tiếng Anh của Netflix.

3. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố là tác phẩm cổ trang kết hợp quyền mưu, gia đấu và yếu tố tình cảm, có Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn nhưng đã có những điều chỉnh về nội dung khi lên màn ảnh, trong đó loại bỏ yếu tố trùng sinh. Câu chuyện xoay quanh Thẩm Gia Lan, đích trưởng nữ của một gia đình danh môn, bất ngờ rơi vào cảnh mất hết người thân sau khi gia tộc bị khép tội oan. May mắn sống sót, cô phải thay đổi thân phận thành Hứa Lan Hương và bước vào Lâm phủ với vị trí một nha hoàn để tìm cách sinh tồn. Nhờ sự thông minh cùng kiến thức về hương liệu, nhân vật từng bước tạo chỗ đứng giữa những mối quan hệ phức tạp, đồng thời điều tra sự thật phía sau biến cố của gia đình. Hành trình của Gia Lan vì thế đan xen giữa mục tiêu rửa sạch oan khuất, những cuộc đấu trí trong gia tộc và câu chuyện tình cảm với Lâm Cẩm Kỳ.

4. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi, thuộc dòng cổ trang, ngôn tình truyền kỳ và điền văn đấu trí. Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đảm nhận hai nhân vật Triệu Lăng và Phó Đình Vân, những người gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt khi nữ chính bị cuốn vào một vụ án khiến cô phải rời bỏ cuộc sống của một tiểu thư danh môn. Trong quá trình chạy trốn, Phó Đình Vân đồng hành cùng Triệu Lăng, một người buôn muối lậu có tính cách hào sảng và trọng tình nghĩa. Từ hai người xa lạ cùng tìm cách vượt qua những nguy hiểm trước mắt, họ dần trở thành chỗ dựa của nhau giữa những âm mưu liên quan đến gia tộc và triều đình. Bộ phim không chỉ khai thác chuyện tình cảm mà còn đặt nhân vật vào hành trình tự quyết định số phận, dùng năng lực và sự tỉnh táo để thoát khỏi những sắp đặt vốn được định sẵn cho mình.

5. Mạc Ly

Mạc Ly đánh dấu màn kết hợp giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi trong câu chuyện cổ trang mang màu sắc quyền mưu và mô-típ cưới trước yêu sau. Bạch Lộc vào vai Diệp Ly, trưởng nữ Diệp phủ từng bị mắc kẹt tại Ly Sơn suốt nhiều năm trước khi được Thái hậu ban hôn và trở thành vợ của Định Vương Mặc Tu Nghiêu. Cuộc hôn nhân đưa cô đến một vương phủ đang sa sút, nơi nữ chính phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng đồng thời có cơ hội phát huy năng lực của mình. Diệp Ly từng bước chỉnh đốn vương phủ, đồng thời âm thầm theo đuổi kế hoạch liên quan đến mối thù trong quá khứ. Ban đầu, cô và Mặc Tu Nghiêu giữ thái độ thăm dò, không dễ dàng tin tưởng đối phương. Tuy nhiên, khi những âm mưu chính trị ngày càng phức tạp, cả hai dần trở thành đồng minh, cùng hỗ trợ tiểu hoàng đế và đối phó với các thế lực chống đối.

6. Trọng Khí

Trọng Khí mang màu sắc chính kịch, pháp luật và thời đại, nổi bật với sự tham gia của Vu Hòa Vỹ, Hoàng Cảnh Du, Khương Bội Dao và Tưởng Kỳ Minh. Phim lấy bối cảnh kéo dài từ giai đoạn đầu của thời kỳ cải cách mở cửa, tập trung vào hành trình của những người làm nghề luật trong một xã hội đang có nhiều thay đổi. Vu Hòa Vỹ đảm nhận Viên Diệc Phương, một luật sư kỳ cựu đồng thời là người dẫn dắt thế hệ trẻ bước vào nghề. Cùng những học trò và cộng sự, ông đối mặt với hàng loạt hồ sơ phức tạp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó cho thấy những khó khăn khi các nguyên tắc pháp lý từng bước được áp dụng vào đời sống. Thay vì xoay quanh chuyện tình cảm hay đấu đá gia tộc, tác phẩm đặt trọng tâm vào nghề luật, niềm tin vào công lý và hành trình của một thế hệ người làm pháp luật trong giai đoạn xã hội chuyển mình.

7. Sinh Phùng Kỳ Thời

Sinh Phùng Kỳ Thời đưa khán giả trở về những năm 1990, kể câu chuyện về hai gia đình hàng xóm tại thị trấn Thanh Ngô. Quan Hiểu Đồng và Vương Tử Kỳ đảm nhận Tề Thời và Tào Tín, hai nhân vật lớn lên trong những hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng cùng phải đối diện với những vấn đề của tuổi trưởng thành. Tề Thời mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ và luôn nỗ lực vượt qua sự khác biệt của bản thân, trong khi Tào Tín được xem là hình mẫu lý tưởng nhưng lại chịu áp lực từ người cha nghiêm khắc. Cuộc sống của hai gia đình đảo lộn khi một bí mật liên quan đến chuyện "đổi con" trong quá khứ được hé lộ. Từ đó, câu chuyện không chỉ xoay quanh thế hệ trẻ mà còn mở rộng sang những vấn đề về tình thân, tình yêu và hôn nhân, cho thấy ảnh hưởng của những lựa chọn trong quá khứ đối với cuộc sống của các nhân vật ở hiện tại.

8. Tước Cốt

Tước Cốt kết hợp cổ trang, quyền mưu triều đình với thuật cơ quan và mô-típ cưới trước yêu sau, do Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ đóng chính. Hầu Minh Hạo vào vai Tiêu Vô Y, thế tử phủ Tĩnh An Vương nhưng thực chất mang thân thế liên quan đến Thái tử tiền triều, đồng thời gánh trên vai mối thù của gia tộc. Trong khi đó, Tạ Gia Ngư là một tiểu thư am hiểu thuật cơ quan của Mặc gia nhưng bị cuốn vào một cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt. Từ một mối quan hệ bắt đầu bằng sự đề phòng và những toan tính riêng, hai nhân vật dần trở thành đồng minh khi cùng đối diện với những hiểm cảnh liên tiếp. Quá trình bóc tách các bí mật về thân phận cũng đưa họ đến gần nhau hơn, trong khi âm mưu liên quan đến vương triều ngày càng được đẩy lên cao.

9. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh là tác phẩm tình cảm hiện đại lấy bối cảnh ngành hàng không, với Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh đảm nhận hai vai Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn. Nữ chính vốn là một tiếp viên hàng không nhưng luôn nuôi ước mơ trở thành phi công. Sau một hiểu lầm với Phó Minh Dư, người giữ vị trí quản lý cấp cao tại hãng hàng không, cô quyết định nghỉ việc và tự theo đuổi con đường học bay. Ba năm sau, Tư Nhàn hoàn thành chương trình đào tạo và trở lại ngành với thành tích nổi bật, đồng thời có cơ hội gặp lại Phó Minh Dư. Những hiểu lầm trong quá khứ dần được tháo gỡ khi cả hai cùng làm việc và chứng kiến sự thay đổi của đối phương. Bên cạnh tuyến tình cảm, hành trình chinh phục ước mơ trở thành phi công của nữ chính cũng là một phần quan trọng giúp câu chuyện có thêm chiều sâu.

Sự xuất hiện của 9 tác phẩm cho thấy bảng xếp hạng Douban đang ghi nhận nhiều màu sắc khác nhau của phim Hoa ngữ, từ những câu chuyện phá án căng thẳng, chính kịch pháp luật đến cổ trang quyền mưu và tình cảm đô thị. Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên, mỗi bộ phim cũng lựa chọn một hướng tiếp cận riêng về tình yêu, gia đình, sự nghiệp hay hành trình tìm kiếm sự thật. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sự đa dạng cho thị trường phim truyền hình Hoa ngữ trong thời điểm hiện tại.