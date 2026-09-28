Từ 'đặc quyền' fan meeting đến mô hình kinh tế người hâm mộ: Kéo dài 'vòng đời' cho các sản phẩm giải trí

Sức nóng không chỉ dừng ở show truyền hình

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã chứng minh sức nóng khi vé 2 đêm concert đầu tiên với quy mô lên tới 100.000 người đã được bán hết. Duy trì sức nóng, chuỗi sự kiện GaiMeet vừa qua một lần nữa nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Riêng đêm diễn của Nhà Làm mạnh đã thu về hơn 430 bài thảo luận trên khắp mạng xã hội.

OSAD cùng đôi quang gánh xuất hiện trong fan meeting

Tại đêm GaiMeet đầu tiên của Nhóm Thám thính, OSAD khiến khán phòng trở nên sôi động khi gánh đôi quang gánh bước lên sân khấu thể hiện ca khúc Tham quan họ hàng. Màn kết hợp giữa visual LED dân gian, truyện tranh và hip-hop hiện đại đã tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn. K.O và Toki Thành Thỏ tiếp tục khuấy động sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Cùng với đêm đầu tiên, đêm GaiMeet thứ hai từ Nhà Làm mạnh tiếp tục nhận được sự hưởng ứng với sự góp mặt của dàn khách mời đặc biệt gồm “anh tài” Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn và It’s CHARLES.

Khán giả được thưởng thức “phúc lợi” ca khúc Hỏa tâm cùng loạt sân khấu solo bùng nổ khi Thái VG “đốt cháy” khán phòng với bản hit I’m me (kết hợp cùng Long nón lá). “Anh tài” Huỳnh Lập khuấy động bầu không khí với ca khúc Làm được nha. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu chinh phục khán giả qua ca khúc Rơi vào tình yêu.

Các fan meeting tại Việt Nam được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp

Khác với hình thức gặp gỡ truyền thống, BTC đã xây dựng format Thách thức tiếp lửa khi các “anh tài” của đêm trước sẽ trực tiếp đưa ra thử thách cho nhóm “anh tài” của đêm kế tiếp. Khán giả là những người theo dõi, chứng kiến màn đáp trả và đánh giá kết quả ngay tại chương trình.

Bên cạnh tiếng cười, khoảng thời gian 2,5 giờ của mỗi đêm diễn còn lắng đọng bởi nhiều khoảnh khắc chân thành. Các thành viên đã thể hiện sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ show Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Thương mại hóa” tình yêu của người hâm mộ theo cách văn minh

Sự thành công của 2 đêm GaiMeet không đơn thuần là câu chuyện giải trí. Đây là thực tiễn sinh động cho tiềm năng của mô hình kinh tế người hâm mộ - mô hình vận hành dựa trên kết nối cảm xúc và sự cuồng nhiệt của một cộng đồng. Thay vì chỉ tiêu dùng sản phẩm thụ động, người hâm mộ trở thành những khách hàng đặc biệt, sẵn sàng chi trả tiền bạc, thời gian và công sức để ủng hộ thần tượng.

Người hâm mộ trong nước sẵn sàng chi tiền cho các fan meeting chất lượng

Sự kiện 2 đêm fan meeting cũng cho thấy bước đi chiến lược trong việc chuyên nghiệp hóa nền kinh tế fandom tại Việt Nam, mở ra chuẩn mực mới cho các dự án giải trí trong tương lai.

Khép lại 2 đêm diễn, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời khen từ phía người hâm mộ. Trái ngược với tâm lý e ngại ban đầu về các dự án fan meeting, đông đảo người hâm mộ đã để lại những phản hồi đầy tích cực về khâu tổ chức lẫn nội dung chương trình.

Nhiều khán giả đánh giá giá vé từ 1,2-1,5 triệu đồng là “dễ chịu” so với quy mô dàn dựng và các quyền lợi mà họ nhận được, từ chạm tay thần tượng đến loạt quà tặng đính kèm.

Nhìn từ góc độ dài hạn, kinh tế người hâm mộ không dừng lại ở những đợt bán vé hay vật phẩm lưu niệm nhỏ lẻ, mà là quá trình dịch chuyển từ khái niệm “người tiêu dùng thụ động” sang “người tiêu dùng đồng sáng tạo”.

Khán giả dành nhiều lời khen cho fan meeting do chính các nhà sản xuất trong nước thực hiện

Trong hệ sinh thái này, cộng đồng người hâm mộ không đơn thuần chi trả cho giá trị sử dụng của sản phẩm. Họ đầu tư vào “cảm xúc” và “cảm giác thuộc về một cộng đồng của riêng họ”. Chính sự kết nối tinh thần chặt chẽ giữa thần tượng và fandom đã biến từng khoảnh khắc tương tác thành tài sản thương hiệu có sức bật mạnh mẽ, kéo dài "vòng đời" cho các IP (sở hữu trí tuệ) giải trí.

Đặc biệt, khi hạ tầng công nghệ và chuỗi cung ứng thương mại được tích hợp toàn diện vào các mô hình nội dung, kinh tế người hâm mộ sẽ tạo nên chuỗi giá trị tuần hoàn khép kín từ nội dung, nghệ sĩ đến thương mại.

Việc “thương mại hóa” tình yêu thương của người hâm mộ một cách văn minh, chỉn chu và tôn trọng trải nghiệm khán giả chính là “chìa khóa vàng” giúp thị trường giải trí Việt Nam chuyển mình thành một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ, mang lại giá trị kinh tế bền vững cho cả nhà sản xuất, nghệ sĩ lẫn thương hiệu đồng hành; đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.