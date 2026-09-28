'Người đẹp giàu tự thân' giàu và giỏi cỡ nào?

Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là hot girl đời đầu của showbiz Việt. Cô là nghệ sĩ giải trí đa năng với các vai trò diễn viên, mẫu ảnh, MC, thậm chí phát hành sản phẩm âm nhạc; sau đó lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu với các bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Mẹ chồng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu...

Hot girl, "bà trùm" bất động sản Midu.

Đa năng trong showbiz nhưng Midu ưu tiên hơn cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Cô luôn thuộc nhóm "người đẹp giàu tự thân" theo nhận định của dư luận. Cô bắt đầu khởi nghiệp ngay từ năm 18 tuổi, sau đó thành lập công ty riêng, đầu tư vào thời trang, mỹ phẩm, bất động sản,...

Midu bắt đầu kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Năm 18 tuổi, cô dùng khoảng 200 triệu đồng tiền tiết kiệm từ việc đóng phim, làm mẫu ảnh để mở cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM. Thời điểm ấy, Midu vẫn đang theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Sau vài năm, Midu đóng cửa hàng thời trang và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ M.I.D.U vào năm 2016, với vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng. Đến năm 2017, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 9,9 tỷ đồng. Giám đốc công ty là bà Đặng Thị Mỹ Dung (Midu). Hoạt động chính của công ty này là kinh doanh vải, hàng may sẵn, giày dép.

Cũng trong năm 2017, Midu thực hiện một trong những dự án kinh doanh đáng chú ý nhất của mình là đầu tư vào khu phức hợp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Mô hình này kết hợp khoảng 60 gian hàng, gồm thời trang và ẩm thực, cùng không gian tổ chức các hoạt động giải trí dành cho giới trẻ. Để thực hiện dự án, Midu tự đầu tư 15 tỷ đồng. Không chỉ đứng tên dự án, cô còn trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng và trang trí khu phức hợp.

Với Midu, đây cũng là một bước thử sức khá lớn trên con đường kinh doanh, bởi cô phải cùng các cộng sự vận hành một mô hình quy mô hơn nhiều so với cửa hàng thời trang trước đó.

Không phải tất cả những lần thử sức đều kéo dài nhưng cách Midu liên tục mở rộng sang những lĩnh vực mới cho thấy kinh doanh đã trở thành một phần quan trọng trong công việc của cô bên cạnh nghệ thuật.

Bên cạnh việc kinh doanh mĩ phẩm, khu phức hợp mua sắm ăn uống, Midu còn là bà trùm bất động sản. Trên trang cá nhân, người hâm mộ thường xuyên được chứng kiến những khoảnh khắc Midu đang ôm "sấp" sổ hồng và thực hiện ký tên bàn giao đất cho khách hàng. Cô cho biết, bản thân từng "chốt đơn" bán liền 21 lô đất chỉ trong vòng một buổi tối. Mới đây, Midu khoe vừa "tậu" thêm 1 căn nhà "nhỏ" nằm chễm chệ quận 2 với view ngắm hoàng hôn ven sông. Bên dưới bài đăng không ít người hâm mộ không mấy ngạc nhiên về việc Midu tiếp tục sở hữu thêm 1 căn nhà. Dù chỉ mới nhìn qua bản vẽ nhưng cư dân mạng dự đoán cơ ngơi này có giá trị không nhỏ, phải lên đến hàng chục tỷ.

Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ từ siêu xe, bất động sản đến hàng hiệu.

Kinh doanh thành công nên Midu liên tục tậu xế hộp, đồ hiệu và đi du lịch nước ngoài sang chảnh. Vào năm 2016, Midu tậu một chiếc ô tô có giá 1,6 tỷ đồng. Chiếc còn lại được người đẹp mua vào đầu năm 2020 với giá gần 2 tỷ đồng. Trong bộ sưu tập túi hiệu của Midu có nhiều chiếc rơi vào tầm giá vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp sinh nhật tuổi 34 vừa qua, Midu tự thưởng cho bản thân 2 chiếc túi có giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Người dùng mạng theo dõi Midu đã quen thuộc với hình ảnh người đẹp đi "săn" đất, ký giấy tờ hoặc ôm sổ đỏ, kiếm "bộn" từ nhiều giao dịch bất động sản giá trị.

Midu đã quen thuộc với hình ảnh người đẹp đi "săn" đất, ký giấy tờ hoặc ôm sổ đỏ.

Không dừng ở kinh doanh, Midu còn duy trì việc học trong nhiều năm. Cô từng đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó chọn theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc và tốt nghiệp năm 2013.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Midu tiếp tục gắn bó với lĩnh vực giáo dục. Từ năm 2017, cô trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Đến tháng 3/2024, Midu tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang. Cô bảo vệ đề án tốt nghiệp sau 2 năm học và đạt kết quả Á khoa. Đây cũng là thành tích khiến hành trình học tập của Midu một lần nữa được chú ý.

Nếu trước đây Midu khá kín tiếng về chuyện tình cảm, thì cuộc sống của cô có một thay đổi lớn từ năm 2024. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, mỹ nhân sinh năm 1989 kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt vào tháng 6/2024. Chồng của Midu sinh năm 1990, xuất thân trong một gia đình kinh doanh ngành nhựa nổi tiếng và từng du học tại Mỹ.

Midu có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên thiếu gia Minh Đạt.

Sau khi kết hôn, Midu không lui về phía sau để chỉ tận hưởng cuộc sống gia đình. Cô vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh, tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 37, Midu vì thế không còn chỉ được nhắc đến với danh xưng hot girl hay diễn viên. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, cô xây dựng cho mình một hình ảnh khá khác: vừa làm nghệ thuật, đứng lớp, kinh doanh, đầu tư, vừa có một cuộc sống hôn nhân viên mãn.