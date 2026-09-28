Xa Thi Mạn gây lo lắng

Ngày 28/9, tờ Sohu đưa tin Xa Thi Mạn chia sẻ cân nặng của cô hiện chỉ khoảng 44,6 kg. Nữ diễn viên cho biết cô bị ngộ độc thực phẩm, mệt mỏi suốt một tuần và cân nặng vì thế giảm xuống mức thấp kỷ lục. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ diễn viên.

Trước đó chưa đầy một tháng, Xa Thi Mạn vẫn xuất hiện trước công chúng với trạng thái khỏe mạnh. Đầu tháng 9, cô tham dự tiệc kỷ niệm 10 năm của một hãng truyền thông Hong Kong. Tại sự kiện, nữ diễn viên còn hài hước kể chuyện xem lại Sứ mệnh nội gián vào đêm khuya. Khi được hỏi về những lời khen dành cho vẻ ngoài trẻ trung, cô nói sẽ tiếp tục duy trì vóc dáng.

Hình ảnh gần đây của Xa Thi Mạn. Ảnh: Stheadline, HK01.

Ở tuổi 51, Xa Thi Mạn vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc. Tháng 1, cô lần thứ 4 giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại TVB với vai Văn Tuệ Tâm trong Nữ hoàng tin tức 2. Thành tích này giúp cô phá kỷ lục của chính mình và trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử TVB 4 lần nhận giải thưởng nói trên.

Trước đó, Xa Thi Mạn thắng giải vào năm 2006 với Đáng mặt nữ nhi, năm 2014 với Sứ mệnh nội gián và năm 2023 với Nữ hoàng tin tức. Những vai diễn này cũng đánh dấu các giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Tháng 3, Nữ thần công lý lên sóng, trong đó Xa Thi Mạn vào vai Ngôn Huệ Tri, một thẩm phán tại tòa án vị thành niên. Đây là lần đầu cô hợp tác với Đàm Diệu Văn sau khoảng 20 năm. Bộ phim cũng trở thành tác phẩm truyền hình cuối cùng của Hứa Thiệu Hùng trước khi ông qua đời.

Từ Nữ hoàng tin tức 2 đến Nữ thần công lý, Xa Thi Mạn tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong các dự án của TVB trong 2 năm qua.

Năm ngoái, sau khi hoàn tất quá trình quay Nữ hoàng tin tức 2, nữ diễn viên công khai cho biết cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần sau thời gian dài thực hiện những cảnh quay căng thẳng. Cô quyết định dành một khoảng thời gian để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi, đồng thời điều chỉnh lại lịch trình làm việc. Tuy nhiên, trong thời gian này, Xa Thi Mạn không may gặp vấn đề về tiêu hóa.

Những năm gần đây, cô liên tục làm việc giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục, từ đóng phim, quảng bá sản phẩm đến tham dự các sự kiện thương hiệu. Lịch trình dày đặc khiến cô thường xuyên phải di chuyển và làm việc với cường độ cao.

Xa Thi Mạn, sinh năm 1975, là sao nữ giàu có và có thu nhập cao bậc nhất tại giới giải trí Hong Kong. Về đời tư, Xa Thi Mạn vẫn độc thân và không vội vàng kết hôn. Cô cũng không ép buộc bản thân phải lập gia đình.

Theo truyền thông Hong Kong, Xa Thi Mạn từng hẹn hò hoặc vướng nhiều tin đồn tình cảm với các tài tử như Trương Trí Lâm, Ngô Trác Hi, Lâm Phong, Mã Đức Chung... Trong đó, gây chú ý nhất là mối tình với Trần Hạo Dân và Trịnh Gia Dĩnh. Xa Thi Mạn và Trần Hạo Dân bị đồn yêu nhau sau khi hợp tác trong bộ phim The Lost Man năm 2002. Cả hai công khai hẹn hò nhưng chia tay không lâu sau đó.