Top 8 phim Hoa ngữ ăn khách nhất năm nay

Năm 2026 tiếp tục là một năm sôi động của phim Hoa ngữ khi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau lần lượt ra mắt và thu hút sự quan tâm của khán giả. Từ câu chuyện tình yêu trưởng thành nơi công sở, thanh xuân học đường đến những màn đấu trí trong thế giới cổ trang, các bộ phim dưới đây đều có những yếu tố riêng giúp tạo dấu ấn trên màn ảnh.

1. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những bộ phim ngôn tình đô thị được chú ý trong năm nay, với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc, phim lấy bối cảnh một công ty quảng cáo tại Bắc Kinh, xoay quanh Loan Niệm - vị tổng tài nghiêm khắc, có phần độc miệng và Thượng Chi Đào, cô gái tỉnh lẻ bình thường nhưng kiên trì. Mối quan hệ của hai nhân vật kéo dài suốt 10 năm, trải qua nhiều lần giằng co và thăm dò thay vì được xây dựng hoàn toàn theo công thức tình yêu ngọt ngào. Bên cạnh chuyện tình cảm, tác phẩm dành nhiều thời lượng cho áp lực công sở và hành trình trưởng thành của hai người trẻ. Đầu Xuân Tươi Sáng từng vượt mốc 9.000 điểm nhiệt trên Youku, sau đó tiếp tục vượt 10.000 điểm, đồng thời đạt vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không sử dụng tiếng Anh được xem nhiều trên Netflix, với 2,4 triệu lượt xem.

2. Chói Mắt

Chói Mắt mang màu sắc thanh xuân, chữa lành với câu chuyện trải dài từ những năm tháng học đường đến khi các nhân vật bước vào tuổi trưởng thành. Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ đảm nhận hai vai chính Tình Dã và Hình Vũ. Sau biến cố gia đình xảy ra vào năm lớp 12, Tình Dã buộc phải chuyển đến một ngôi làng hẻo lánh có tên Trát Trát Đình. Tại đây, cô gặp Hình Vũ, chàng trai có vẻ ngoài ngang bướng nhưng sở hữu tính cách ấm áp. Hai người cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ nhiều biến động, sau đó lên đại học và tạm thời chia xa. Tám năm sau, họ gặp lại giữa thành phố lớn, khi cả hai đã có những hướng đi riêng trong cuộc sống. Việc kết hợp câu chuyện tình yêu với hành trình trưởng thành giúp Chói Mắt nhận được sự quan tâm, đặc biệt là màn kết hợp giữa Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ.

3. Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa gây chú ý nhờ mô-típ xuyên sách kết hợp cổ trang, quyền mưu và hài hước. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Thất Anh Tuấn, với Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính. Nhân vật Vương Thúy Hoa vốn là một nhân viên văn phòng nhưng bất ngờ xuyên vào thế giới tiểu thuyết và trở thành Dữu Vãn Âm, một yêu phi đoản mệnh được định sẵn kết cục bi thảm. Để tìm cách sống sót, cô quyết định hợp tác với Hạ Hầu Đạm, vị bạo quân mà mình vốn phải đối đầu. Tuy nhiên, Dữu Vãn Âm nhanh chóng phát hiện Hạ Hầu Đạm cũng là một người hiện đại xuyên không và đã che giấu thân phận trong nhiều năm. Từ đó, cả hai hình thành một liên minh sinh tồn, cùng diễn màn độc sủng trước triều đình và tìm cách chống lại những thế lực muốn đưa câu chuyện trở về quỹ đạo ban đầu. Cách tiếp cận mới mẻ giúp bộ phim tạo được điểm nhấn giữa loạt tác phẩm cổ trang ra mắt trong năm.

4. Mùa Hè Nồng Nhiệt

Mùa Hè Nồng Nhiệt đưa Châu Kha Vũ và Bao Thượng Ân vào một câu chuyện tình yêu tuổi học trò nhiều biến động. Được cải biên từ tiểu thuyết Trụy Lạc của Điềm Thố Ngư, phim lấy bối cảnh tại thành phố biển Uy Hải, xoay quanh Chu Vãn và Lục Tây Kiêu. Chu Vãn chủ động tiếp cận Lục Tây Kiêu vì một mục đích cá nhân, trong khi nam chính vốn nổi tiếng là chàng trai ngỗ ngược, nổi loạn. Những khác biệt về tính cách và hoàn cảnh khiến mối quan hệ giữa họ ban đầu không dễ dàng, nhưng những va chạm trong tuổi trẻ lại dần kéo hai người xích lại gần nhau. Mùa hè ấy trở thành bước ngoặt đối với cả Chu Vãn lẫn Lục Tây Kiêu, thay đổi quỹ đạo cuộc đời của họ. Sức hút của bộ phim đến từ công thức thanh xuân quen thuộc nhưng được đặt trong không gian thành phố biển cùng câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở.

5. Chó Hoang Và Xương

Chó Hoang Và Xương đánh dấu màn kết hợp của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trong câu chuyện tình cảm mang màu sắc hoài niệm. Chuyển thể từ tiểu thuyết Dã Cẩu Cốt Đầu, phim lấy bối cảnh những năm 1990 và kể về Trần Dị cùng Miêu Tĩnh, hai đứa trẻ lớn lên trong những gia đình không hoàn hảo và cùng mang nhiều tổn thương. Trong những năm tháng tuổi trẻ khó khăn, họ trở thành chỗ dựa của nhau, bảo vệ và nương tựa đối phương như hình ảnh chó hoang giữ xương. Không chạy theo nhịp kể quá nhanh, tác phẩm lựa chọn màu sắc hoài cổ và cách kể giàu cảm xúc để nói về tình yêu, tình thân cùng sự trưởng thành của những con người bình thường giữa một thời kỳ nhiều thay đổi. Chính màu sắc riêng này giúp Chó Hoang Và Xương tạo được sự chú ý bên cạnh những bộ phim ngôn tình có cách tiếp cận quen thuộc.

6. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh khai thác chuyện tình yêu trong môi trường hàng không, với Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh đảm nhận hai nhân vật chính Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn vốn là một tiếp viên hàng không nhưng luôn nuôi ước mơ trở thành phi công. Những hiểu lầm gay gắt trong quá khứ với Phó Minh Dư, một lãnh đạo trẻ trong ngành, khiến cô quyết định nghỉ việc để tự theo đuổi giấc mơ. Ba năm sau, Tư Nhàn tốt nghiệp và tình cờ gia nhập hãng hàng không nơi Minh Dư đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc. Cuộc tái ngộ mở ra cơ hội để cả hai dần xóa bỏ những định kiến từng có, đồng thời nhìn nhận lại năng lực và sự thay đổi của đối phương. Bên cạnh chuyện tình cảm, bộ phim còn tạo điểm nhấn khi nữ chính theo đuổi con đường trở thành phi công, qua đó mở rộng câu chuyện về sự nghiệp và lựa chọn của người trẻ.

7. Trục Ngọc

Trục Ngọc là một trong những tác phẩm cổ trang gây chú ý với màn kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Chuyển thể từ tiểu thuyết Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn của Đoàn Tử Lai Tập, phim xoay quanh Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân bình dân, mồ côi cha mẹ và phải tự mình gánh vác gia đình bằng nghề mổ heo. Trong một đêm bão tuyết, cô tình cờ cứu Tạ Chinh, vị hầu gia đang che giấu thân phận để tránh kẻ thù và điều tra mối thù của gia tộc. Hai người bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân giả nhằm trao đổi lợi ích, nhưng những biến cố sau đó khiến mối quan hệ dần thay đổi. Tình cảm giữa họ được đặt giữa những cuộc đấu tranh quyền lực, biến cố gia đình và chiến trường. Mô-típ nữ chính mạnh mẽ, xuất thân bình dân kết hợp với tuyến quyền mưu giúp Trục Ngọc trở thành cái tên được chú ý trong nhóm phim cổ trang năm nay.

8. Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn tiếp tục khai thác màu sắc dân quốc, ngược tâm và ân oán tình thù với sự góp mặt của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Chúng Ta Không Gặp Nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn, lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920 - 1930. Mộ Dung Thanh Dịch là con trai út của một thế lực quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ nhỏ, sau đó phải chịu sự ngược đãi từ cha nuôi. Khi bỏ trốn, anh được Nhậm Tố Tố cứu mạng. Một biến cố khác khiến gia đình Tố Tố bị sát hại, để rồi nhiều năm sau, Thanh Dịch lấy lại thân phận thiếu gia quân phiệt và gặp lại cô. Lúc này, Nhậm Tố Tố đã đổi tên thành Phương Mục Lan. Cuộc gặp gỡ giữa họ bị phủ bóng bởi những ân oán kéo dài qua nhiều thế hệ, khiến tình yêu, thù hận và những tổn thương trong quá khứ đan xen.

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy sức hút của phim Hoa ngữ năm 2026 trải rộng trên nhiều dòng nội dung. Ngôn tình đô thị, thanh xuân, cổ trang xuyên không hay dân quốc đều có những tác phẩm tạo được dấu ấn riêng. Bên cạnh sức hút từ các cặp diễn viên, sự đa dạng về mô-típ và cách khai thác câu chuyện cũng là yếu tố giúp những bộ phim này tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau.