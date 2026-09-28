Tình bạn bền chặt giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Hinh Dư

Vào ngày 28/9, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chia sẻ bài viết về bộ phim mới của Trương Hinh Dư mang tên Love Between Mountains and Seas (tạm dịch: Tình yêu giữa núi và biển) để ủng hộ tác phẩm sắp ra mắt này: "Tôi vẫn nhớ những câu chuyện bạn từng kể về quá trình quay phim. Giờ đây, cuối cùng chúng ta cũng được gặp gỡ Su Ke. Hãy cùng đón xem vào lúc 8h tối nay và bước vào thế giới của cô ấy nhé!".

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Hinh Dư có mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết từ sau khi hợp tác chung trong bộ phim "Hạnh phúc trong tầm tay" (Định chế tình yêu cao cấp), năm 2020.

"Love Between Mountains and Seas" kể về một đội hỗ trợ y tế đến Tây Tạng, do Su Ke đại diện, đã tới Bệnh viện Trung tâm huyện Zang'an thuộc khu vực Tây Tạng phía Tây. Chang Zheng, một cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo đang tạm thời giữ chức Phó Chủ tịch huyện, là người chịu trách nhiệm về các hoạt động y tế và xóa đói giảm nghèo tại đây. Nằm trên vùng cao nguyên, khu vực Tây Tạng phía Tây đối mặt với tình trạng nghèo đói do bệnh tật, một trong những rào cản lớn nhất ngăn cản người dân thoát nghèo, khiến nơi đây trở thành một trong những "chiến trường" cam go nhất trong cuộc chiến chống đói nghèo. Su Ke và Chang Zheng dẫn dắt các thực tập sinh thuộc thế hệ 9X như Sang Ji và Lu Xin. Với sự hỗ trợ từ bác sĩ người Tây Tạng địa phương Jie Bu, doanh nhân trẻ He Wei cùng nhiều người khác, họ đã vượt qua vô vàn khó khăn. Mang trong mình lòng nhiệt huyết kiên định với công cuộc xóa đói giảm nghèo, họ nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc y tế cho các cộng đồng dân tộc thiểu số cũng như người dân tại những vùng khó khăn.