Quyết định gây tranh cãi của Vương Tổ Hiền

Ngày 28/9, tờ China Times đưa tin, Vương Tổ Hiền mới đây cấp phép sử dụng hình ảnh thời trẻ ở độ tuổi 20-30 cho một trò chơi trực tuyến. Từ đó, ê-kíp tạo một phim ngắn quảng cáo bằng công nghệ AI, tái hiện những hình tượng kinh điển diễn viên này từng thể hiện.

Tác phẩm tái hiện một số vai diễn nổi tiếng của nữ diễn viên như Nhiếp Tiểu Thiện và Bạch Tố Trinh.

Việc một ngôi sao đã giải nghệ nhiều năm xuất hiện trở lại bằng hình ảnh được tái tạo nhờ AI lập tức gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng công nghệ có thể tái hiện đường nét gương mặt nhưng khó tạo lại thần thái vốn có của nữ diễn viên.

Hình ảnh Vương Tổ Hiền được thực hiện bằng AI. Ảnh: Dotdotnews.

Một số bình luận nhận xét hình ảnh AI khá giống Vương Tổ Hiền nhưng ánh mắt thiếu sức sống, không còn nét cuốn hút tự nhiên. Có ý kiến cho rằng sản phẩm “chỉ có lớp vỏ” và thiếu đi phần hồn từng khiến hình tượng của nữ diễn viên trở thành ký ức đặc biệt với khán giả.

Trước những tranh luận này, Vương Tổ Hiền cho rằng cô chủ động sử dụng công nghệ thay vì để công nghệ chi phối mình. “Chúng tôi đang sử dụng AI, chứ không phải bị AI sử dụng”, cô nói.

Nữ diễn viên giải thích quyết định hợp tác xuất phát từ mong muốn dùng công nghệ để đưa những hình ảnh kinh điển trong ký ức lên màn ảnh một lần nữa, giúp người hâm mộ sống lại những khoảnh khắc quen thuộc. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa với việc cô có kế hoạch trở lại đóng phim.

Theo China Times, Vương Tổ Hiền, 59 tuổi, được khán giả đặt biệt danh Tiểu Thiện Vĩnh Cửu nhờ hình tượng kinh điển trong Thiện nữ u hồn. Nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ cách đây 22 năm, sau Câu chuyện Thượng Hải. Những năm gần đây, cô sống khá kín tiếng, đồng thời mở các phòng khám châm cứu tại Vancouver (Canada) và Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Vương Tổ Hiền từng thừa nhận cô chưa bao giờ thực sự thích nghi với ngành giải trí và cũng không hiểu vì sao lại trở thành diễn viên. Những áp lực nghề nghiệp cùng mâu thuẫn nội tâm kéo dài khiến cô quyết định rời màn ảnh.

Những năm gần đây, Vương Tổ Hiền sống kín tiếng. Ảnh: Mirrormedia.

Vương Tổ Hiền cho biết năm 28 tuổi, cô rơi vào tình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Công việc của một diễn viên nổi tiếng khiến cô phải liên tục đóng phim, gần như không có thời gian dành cho bản thân hoặc tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mỗi ngày, cô được xe đưa thẳng tới trường quay và trở về nhà sau khi hoàn thành công việc. Khi xuất hiện ở nơi công cộng, nữ diễn viên thường lập tức được nhận ra. Thay vì cảm thấy đó là một đặc quyền, cô lại thấy mọi thứ khá xa lạ và khó thích nghi. Vương Tổ Hiền thừa nhận bản thân khi ấy không thực sự quen với việc trở thành người nổi tiếng.

Cảm giác ngột ngạt kéo dài khiến cô quyết định rời khỏi ngành giải trí. Khi MC đặt câu hỏi liệu quyết định này có liên quan đến những ồn ào tình cảm hay không, nữ diễn viên phủ nhận. Cô cho biết từng nghe nhiều lời đồn liên quan đến đời tư cũng như sự nghiệp, nhưng không muốn giải thích hay tranh luận về những thông tin đó.