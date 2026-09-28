Chi Pu tựa nàng thơ giữa lòng kiến trúc cổ kính châu Âu

Mới đây, Chi Pu lại khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân trong chuyến du lịch đến nước Pháp. Bên những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn cổ kính, tráng lệ của châu Âu, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút.

Nữ ca sĩ lựa chọn set đồ màu trắng trẻ trung, năng động nhưng tạo điểm nhấn biến hóa với mắt kính, kiểu khăn "bà già" và túi xách của thương hiệu Gucci.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về "bão" lời khen từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đa số đều dành sự ngưỡng mộ cho gu thời trang tinh tế cũng như phong độ nhan sắc đỉnh cao của Chi Pu trong mỗi chuyến hành trình khám phá thế giới.

Ngắm hình ảnh của Chi Pu trong chuyến du lịch tại Pháp