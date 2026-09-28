Giải mã sức hút của 'Trại buôn người'

Tính đến trưa ngày 28/9, bộ phim điện ảnh "Trại buôn người" đã chính thức ghi nhận tổng doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng. Riêng trong ngày, tác phẩm áp đảo hoàn toàn phòng vé với hơn 4.800 suất chiếu, tiêu thụ 127.973 vé và mang về khoảng 9,1 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ ra rạp cùng thời điểm. Trước đó, bộ phim liên tục bứt phá khi thu về 19,49 tỷ đồng trong ngày 25/9 và tiếp tục đạt 22,65 tỷ đồng vào ngày 26/9.

Tác phẩm áp đảo phòng vé.

Về nội dung, tác phẩm xoay quanh hành trình sinh tồn đầy gai góc của Ny (do Steven Nguyễn đóng) - một thanh niên miền Tây chấp nhận dấn thân vào sào huyệt tội phạm xuyên biên giới để giải cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên).

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực như Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh và NSƯT Tuyết Thu, tác phẩm còn gây chú ý bởi quy mô dàn dựng táo bạo. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã huy động hơn 700 diễn viên quần chúng để tái hiện không gian trại lừa đảo khép kín chân thực và ngột ngạt.

Trong suốt thời lượng 135 phút, các phân cảnh giao đấu mang đậm tính sinh tồn khắc nghiệt khi nhân vật chính không hề được thần thánh hóa mà phải trải qua những trận đòn kiệt sức, đẩy kịch tính giằng co giữa sự sống và cái chết lên đỉnh điểm.

Hơn 700 diễn viên quần chúng, tạo nên những đại cảnh chân thực và ngột ngạt. ↵

Dù gặt hái thành công lớn về mặt thương mại, "Trại buôn người" vẫn nhận một số phản hồi về kịch bản còn ôm đồm. Việc đan xen quá nhiều tuyến nhân vật khiến tâm lý nam chính chưa thực sự được khắc họa sâu sắc, đồng thời các phân đoạn hồi tưởng đôi lúc làm gián đoạn nhịp phim. Dẫu vậy, với số lượng suất chiếu duy trì ở mức cao cùng sức hút hiện tại, các chuyên gia nhận định bộ phim hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục bứt phá các cột mốc doanh thu mới trong các tuần tới.

"Trại buôn người" xoay quanh hành trình của Ny (Steven Nguyễn)