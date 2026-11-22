Sáng 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị”. Dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo bạn bè quốc tế.