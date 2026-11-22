"Mắt thần" camera AI: Vi phạm khó thoát
Từ hành vi dừng, đỗ xe bất chấp biển cấm đến đổ trộm phế thải xây dựng, nhiều vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đang được Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phát hiện thông qua hệ thống camera AI. Đáng chú ý, khi được lực lượng chức năng làm việc, không ít trường hợp đưa ra những lý do để giải thích cho hành vi của mình. Tuy nhiên, với hình ảnh được ghi nhận cụ thể, các vi phạm đều có căn cứ để xác minh và xử lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mat-than-camera-ai-vi-pham-kho-thoat-246261122181047741.htm