Đồng chí Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Nguyễn Duy Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thược. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Lê Thế Ứng, Chi bộ thôn Chi Lưu, Đảng bộ xã Đông Kinh và đồng chí Nguyễn Thược Chi bộ thôn Nam Tiến, Đảng bộ xã Việt Xuyên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh trân trọng chúc mừng các đồng chí đảng viên, lão thành cách mạng vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ trong hành trình đi theo lý tưởng của Đảng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân hai đồng chí mà còn là niềm vinh dự của gia đình, làng xóm, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành là dịp để các thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, noi gương các thế hệ cha ông đi trước để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với các thế hệ đã đặt nền móng, cống hiến, dày công vun đắp để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của hai đảng viên lão thành: Lê Thế Ứng và Nguyễn Thược. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Đánh giá cao cách thức trao tặng Huy hiệu Đảng mà các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh đã linh hoạt tổ chức triển khai, bảo đảm tính trang trọng, ấm cúng, lan tỏa giá trị trong Đảng, trong cộng đồng dân cư, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị mỗi một tổ chức Đảng, đảng viên phải thực sự gương mẫu, trong sáng, tận tụy với công việc theo tinh thần “Đảng viên đi trước để làng nước theo sau”, tiếp tục phấn đấu, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với gia đình Đảng viên Lê Thế Ứng. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cùng các thành viên đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.