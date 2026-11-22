Đề xuất tốc độ tối đa 90km/giờ trên cao tốc 4 làn
Cao tốc được thiết kế với tốc độ lưu thông cao, nhưng không phải tuyến đường nào cũng có đầy đủ hạ tầng bảo đảm an toàn. Mới đây. Bộ Xây dựng đang đề xuất quy định tốc độ tối đa 90km/giờ đối với cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Đề xuất này đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa tốc độ khai thác và mức độ an toàn cho phương tiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-toc-do-toi-da-90km-gio-tren-cao-toc-4-lan-246261122185054074.htm