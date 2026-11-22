Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp củng cố khối đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân. Năm nay, hoạt động gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết, góp phần phát huy lòng yêu nước, bản sắc văn hóa và sức mạnh cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quà cho gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu của thành phố Cần Thơ.

Thông tin về tình hình đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt khoảng 2,44 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Cần Thơ cần tiếp tục khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố đồng thuận trong nhân dân. Cần Thơ có vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không gian phát triển rộng mở sau hợp nhất. Thành phố cần phát huy vai trò cực tăng trưởng, trung tâm động lực và hạt nhân liên kết của vùng; khơi thông nguồn lực, phát triển hạ tầng giao thông, logistics; khai thác lợi thế công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, du lịch. Thành phố cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, mang bản sắc sông nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Cần Thơ coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Ngày hội cần được tổ chức thiết thực, sáng tạo, phù hợp từng địa bàn; chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, không phô trương, hình thức, lãng phí. Thành phố gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo tốt hơn các gia đình chính sách, hộ nghèo và nhóm yếu thế, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Thành phố cần giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mỗi người dân tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tham gia phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường và giúp đỡ người khó khăn.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ và ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao học bổng cho học sinh của phường Hưng Phú.

Trong 10 tháng của năm 2026, tổng thu ngân sách của 4 phường Hưng Phú, Tân An, Ninh Kiều và Cái Khế đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tại phường Cái Khế đạt khoảng 134 triệu đồng/năm, tăng 8,62%; phường Ninh Kiều giải quyết việc làm mới cho 4.625 lao động. Phường Cái Khế đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, đoạn Km0 - Km7. Bốn phường đã trao 15.900 phần quà, tổng trị giá trên 9 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng Cần Thơ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao quà tặng tập thể phường Hưng Phú và 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn bốn phường. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trao các gói an sinh xã hội tổng trị giá 6 tỷ đồng cho bốn phường, mỗi địa phương được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Đây là nguồn lực để các địa phương triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ trao 200 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại bốn phường. Riêng phường Hưng Phú hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa ba căn nhà Đại đoàn kết và tặng 60 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.