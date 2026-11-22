Đường Ba Đình (phường Chánh Hưng, TPHCM) bị ngập do triều cường ngày 13-10. Ảnh minh họa: KIÊN CƯỜNG

Theo dự báo, thời tiết đất liền Nam bộ trong 10 ngày, từ ngày 22-11 đến 1-12, với hình thái chủ đạo là có nắng, ít mưa. Tuy nhiên, mưa có xu hướng gia tăng trong 2 đợt: ngày 23 và 24-11, sau đó là ngày 27 và 28-11. Mưa tập trung trên diện hẹp, chủ yếu tại phía Nam của Cà Mau và các khu vực dọc biên giới phía Tây của Nam bộ. Một số nơi có thể mưa vừa, kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, mực nước trên các sông, kênh rạch ở miền Tây Nam bộ và TPHCM có xu hướng lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Riêng tại TPHCM, đỉnh triều dự báo xuất hiện vào ngày 24 và 25-11, với 2 khung giờ: 4-5 giờ và 17-18 giờ. Mực nước có khả năng vượt báo động 3, gây ngập các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Người dân cần chủ động phương án đi lại, sinh hoạt để hạn chế ảnh hưởng do ngập nước.

* Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, bộ phận không khí lạnh ở trung tâm lục địa châu Á đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 23-11 và sáng 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 24-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C. Riêng tại Hà Nội, đêm 23 và ngày 24-11 có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23 đến ngày 24-11, Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24-11, Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24 đến ngày 26-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.