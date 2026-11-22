Hội nghị là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, hợp tác nhân đạo giai đoạn 2021-2026; tri ân sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế; đồng thời trao đổi định hướng, thúc đẩy các chương trình hợp tác, huy động nguồn lực và kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam trong giai đoạn 2026-2031. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 / 23-11-2026).

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập đỏ quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức, cá nhân, đối tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020-2026 ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, hội đã kết nối Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức nhân đạo, chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài; tiếp nhận hơn 471,15 tỷ đồng thông qua 73 dự án, khoản viện trợ. Nguồn lực kịp thời này đã được triển khai tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho cộng đồng dễ bị tổn thương.

Không chỉ tiếp nhận hiệu quả nguồn lực quốc tế, hội còn chủ động phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu. Từ năm 2022 đến hết năm 2026, hội đã triển khai 8 đợt hỗ trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ đạt hơn 816,4 tỷ đồng, kịp thời sẻ chia với nhân dân 6 quốc gia và khu vực gồm: Cuba, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Mỹ, Vanuatu và Myanmar.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi qua các tham luận về chủ đề “80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Giá trị lịch sử, sứ mệnh nhân đạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” và “Định hình tương lai nhân đạo: Các xu hướng, mô hình điển hình và tăng cường hợp tác quốc tế trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ”.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ và tổ chức quốc tế. Thông qua tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về những cơ hội, mô hình và giải pháp tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đơn vị công nghệ và truyền thông trong hoạt động nhân đạo; thúc đẩy đổi mới phương thức vận động, kết nối và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân đạo rộng mở, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu dự tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết hợp tác với các đối tác; tập trung vào các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện; giáo dục, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm yếu thế; huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng an toàn, bền vững.