Cùng dự có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Chính phủ…

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ. Ảnh Tô Thắm

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) và ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Trải qua 96 năm, Mặt trận với nhiều tên gọi, hình thức tổ chức khác nhau đã không ngừng tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1977, 3 tổ chức Mặt trận được hợp nhất, lấy tên chung là MTTQVN, mở ra chặng đường phát triển mới…

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) Ảnh Tô Thắm

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Từ đó đặt ra yêu cầu phải lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước. Trong những giá trị văn hóa tinh thần, thì đoàn kết luôn được giữ một vị trí rất đặc biệt.

Bộ Chính trị đã quyết định cả nước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa chung nhằm khẳng định đoàn kết làm nên sức mạnh của dân tộc: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công. Và văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, và nuôi dưỡng lòng yêu nước, và là cái gốc cho sự đoàn kết bền lâu.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, việc tái nhập lại TP Cần Thơ hôm nay đã có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và nhiều lợi thế mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý TP Cần Thơ và các phường thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà tập thể phường Hưng Phú, TP Cần Thơ. Ảnh Tô Thắm

Thứ nhất, lấy dân làm gốc trong mọi công việc. Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc gì liên quan đến dân phải để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng". MTTQ và các đoàn thể phải bám sát khu dân cư, nghe được tiếng nói của bà con, phản ánh kịp thời những bức xúc và theo đến cùng việc giải quyết. Mọi việc của dân phải được giải quyết tại cơ sở.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao tặng 20 phần quà tặng cho các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn 4 phường thuộc thành phố Cần Thơ. Ảnh Tô Thắm

Thứ hai, phải có giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế trong thời gian cuối năm. Tập trung hoàn thành các công trình giao thông, logistics trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm. Kinh tế phát triển đến đâu, an sinh phải theo đến đó. Ngay từ bây giờ cần chuẩn bị chu đáo việc chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động khó khăn, đảm bảo mọi gia đình đều có Tết an vui, đầm ấm.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh Tô Thắm

Thứ ba, đầu tư cho văn hóa xứng với vị trí nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển; quan tâm hơn nữa đến văn hóa Khmer. Xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hằng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh Tô Thắm

Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm; xóm ấp, phum sóc phải là nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau. Văn hóa ứng xử cũng phải được thể hiện trên không gian mạng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương từ thái độ tiếp dân, cách giải quyết công việc đến việc giữ lời hứa với nhân dân.

Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ trao bảng tượng trưng hỗ trợ an sinh xã hội 6 tỉ đồng cho 4 phường Hưng Phú, Cái Răng, Ninh Kiều và Tân An. Ảnh Tô Thắm

Thứ tư, giữ vững an ninh trật tự ngay từ khu dân cư, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản; nắm chắc tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và đẩy lên thành phố, Trung ương. Khu phố có bình yên thì bà con mới yên tâm làm ăn, sinh sống.

Lãnh đạo Trung ương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ. Ảnh Tô Thắm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình của con người Cần Thơ, cùng sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò của MTTQVN và sự đồng lòng của nhân dân, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Các phường Hưng Phú, Cái Răng, Ninh Kiều và Tân An sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã trao tặng 1 phần quà cho tập thể và 20 suất quà cho gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu. Lãnh đạo TP Cần Thơ trao tặng 100 suất học bổng và 200 suất quà nhu yếu phẩm cho các học sinh và người dân 4 phường.

Tập đoàn Petrolimex trao hỗ trợ an sinh xã hội 6 tỉ đồng cho 4 phường Hưng Phú, Cái Răng, Ninh Kiều và Tân An. Lãnh đạo phường Hưng Phú trao bảng tượng trưng xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết và 60 phần quà cho người dân...