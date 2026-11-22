Sáng 20/11/2026, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn Azerbaijan tại Lễ đón chính thức, sáng 21/11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón chính thức, sáng 21/11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trưa 20/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Sáng 20/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chiều 20/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Mehriban Aliyeva, Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Sáng 21/11, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly gặp gỡ thân tình Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan, Phu nhân Tổng thống Mehriban Aliyeva tại ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Hà Nội. Hai Phu nhân cùng thưởng trà, nghe ca trù và thưởng lãm áo dài truyền thống Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc