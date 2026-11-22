* Sáng 22/11, tại xã Diễn Châu, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn long trọng kỷ niệm 80 năm thành lập trường (1946 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Về dự và chung vui với tập thể nhà trường có đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 80 năm bền bỉ kiến tạo, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn đã khẳng định uy tín của một thương hiệu giáo dục chất lượng, niềm tự hào của đất học xứ Nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An về dự lễ thành lập Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 22/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung lần thứ hai năm 2026 với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi lên tàu xuất bến thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Nam

* Thường trực Tỉnh ủy xác định chỉnh trang, phát triển đô thị Vinh là nhiệm vụ quan trọng, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các phường đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng, cải thiện cảnh quan, môi trường, từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh khu vực trung tâm đô thị Vinh. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

* Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai”.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: T.L

* Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Đoàn Văn công Quân khu 4 tổ chức chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Việt Nam”. Chương trình quy tụ nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhiều tiết mục múa, hát mang đến cảm xúc tươi mới cho khán giả. Ảnh: Lê Xuân