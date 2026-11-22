Những bất đồng này khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận chung vẫn còn nhiều bất định. Trong những giờ đàm phán cuối cùng, đại diện các nước đã đưa ra những phản ứng trái chiều về nội dung dự thảo và khả năng đạt đồng thuận.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum thừa nhận thỏa thuận cuối cùng có thể không đáp ứng toàn bộ mong muốn của các bên tham gia, nhưng cho rằng việc tìm được tiếng nói chung vẫn là điều quan trọng.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum. Ảnh: X/murat_kurum

"Mặc dù không ai đạt được tất cả những gì mình mong muốn, nhưng mọi người đều có thể tìm thấy chỗ đứng cho mình trong văn bản này. Đó chính là bản chất của sự đồng thuận", ông Kurum nói.

Ông bày tỏ hy vọng kết quả hội nghị sẽ cho thấy các cơ chế hợp tác quốc tế vẫn có thể giải quyết những vấn đề toàn cầu, bất chấp những khác biệt giữa các quốc gia.

"Tôi hy vọng rằng quyết định được đưa ra từ hội trường này sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng chủ nghĩa đa phương vẫn có khả năng mang lại kết quả", Chủ tịch COP31 nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Khí hậu Bỉ Jean-Luc Crucke bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với nội dung đang được thảo luận.

Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng hội nghị đạt được quyết định trong khoảng thời gian còn lại. Ông cho biết Đức vẫn hy vọng các bên có thể đi đến thỏa thuận, nhưng tiến trình đàm phán trong những giờ trước đó khiến triển vọng này trở nên khó khăn hơn.

"Tất nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng các bên sẽ đạt được một quyết định. Nhưng nhìn vào những gì diễn ra trong vài giờ qua, tôi không chắc điều đó có thể thành hiện thực trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, nhất là khi nhiều đại biểu đã rời hội nghị. Đáng lẽ hội nghị này đã phải kết thúc từ hai ngày trước", ông Schneider nói.