Ngày 22/11, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 12/11 đến 18/11/2026, lực lượng CSGT toàn thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8.824 trường hợp vi phạm TTATGT; tạm giữ 1.772 phương tiện, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.274 trường hợp.

Trong số các trường hợp bị xử lý, có 1.285 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 67 trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm.

Đáng chú ý, đối với hoạt động vận tải hàng hóa, CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý 227 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm chở hàng quá tải trọng, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe; để hàng hóa rơi vãi, không che chắn hoặc che chắn không bảo đảm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các phương tiện hoạt động không đúng thời gian quy định và những vi phạm khác trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Xe chở quá tải, hàng hóa không được che chắn đúng quy định có thể gây rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và quá trình lưu thông của các phương tiện khác.

Trong khi đó, việc tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng vượt chiều cao cho phép còn làm gia tăng nguy cơ mất ổn định phương tiện khi di chuyển, đồng thời gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Trước những vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera AI để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trọng tâm kiểm tra là các hành vi chở hàng quá tải trọng, vi phạm kích thước thành thùng, chở hàng vượt chiều cao cho phép, để hàng hóa rơi vãi và hoạt động không đúng thời gian quy định.

Cùng với công tác xử lý, lực lượng CSGT yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa.

Việc kết hợp tuần tra trực tiếp với ứng dụng hệ thống camera AI được xác định là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.