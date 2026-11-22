Siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh), từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 508 vụ TNGT, làm 392 người chết, 221 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2025, giảm 90 vụ, 45 người chết và 150 người bị thương. Trong đó, TNGT liên quan đến người điều khiển xe máy chưa đủ tuổi, không có GPLX xảy ra 186 vụ, giảm 55 vụ. Riêng nhóm từ 6 - 18 tuổi xảy ra 119 vụ, làm 63 người chết, 51 người bị thương, giảm 33 vụ so với cùng kỳ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát việc sát hạch xe mô tô miễn phí tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội). Ảnh: Kiều Anh

Những con số này cho thấy, việc kiểm soát điều kiện người điều khiển phương tiện, nhất là thanh thiếu niên, vẫn là yêu cầu cần được chú trọng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Các đội, trạm CSGT (Phòng CSGT) duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, tập trung phát hiện, xử lý trường hợp chưa đủ tuổi, không có GPLX nhưng vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy; đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1-11, tại đường Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) phát hiện 2 thanh thiếu niên điều khiển mô tô có biểu hiện chạy tốc độ cao giữa lúc phương tiện lưu thông đông đúc nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, người điều khiển không có GPLX; phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích xi-lanh từ 50 cm³ lên hơn 100 cm³. Tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu người nhà đến làm việc.

Trung tá Võ Đặng Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho biết: “Đơn vị kết hợp tuần tra công khai, mật phục và ghi hình để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào những trường hợp điều khiển mô tô tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, mất trật tự công cộng. Qua đó, chủ động ngăn chặn vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông”.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra công khai, mật phục trên các tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về giao thông. Ảnh: Kiều Anh

Hỗ trợ người dân học, thi lấy giấy phép lái xe

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường và đơn vị liên quan rà soát người từ đủ 18 tuổi nhưng chưa có GPLX mô tô để nắm bắt nhu cầu học, sát hạch; trong đó chú trọng hỗ trợ miễn phí những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 10-2025 đến nay, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức 14 kỳ sát hạch cho 882 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 488 người đạt yêu cầu và được cấp GPLX miễn phí.

Là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo Gia Lai (xã Chư Sê) hỗ trợ đào tạo, sát hạch GPLX hạng A1 miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc công ty - cho biết: “Chúng tôi lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với khả năng tiếp thu của từng học viên, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ các quy định và biết cách vận dụng khi tham gia giao thông. Qua đó, tạo điều kiện để bà con được học, thi lấy GPLX theo quy định”.

Cùng với các giải pháp trên, Phòng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại trường học, khu dân cư; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng của Cục CSGT để kiểm tra kiến thức, đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật về trật tự ATGT. Tại các điểm trường, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT: Kéo giảm TNGT bền vững đòi hỏi phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát nguy cơ trên từng tuyến, địa bàn, triển khai giải pháp phù hợp, tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, chủ động phòng ngừa TNGT từ gốc, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.