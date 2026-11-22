Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng vui nhảy sạp với bà con nhân dân tại ngày hội.

Phường Ea Kao được sáp nhập từ xã Ea Kao và phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột cũ), có diện tích hơn 61km2, dân số hơn 57.000 người với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2026, với tinh thần “đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ”, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Ea Kao đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tính đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 132% kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái bứt phá mạnh mẽ, thu hút hơn 20.400 lượt khách lưu trú. Công tác cải cách hành chính ghi nhận dấu ấn tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,93%. Các mô hình như “Tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính”, “Chứng thực chữ ký tận nơi” hay diễn đàn “Lắng nghe nhân dân” đã mang lại sự hài lòng thiết thực cho người dân trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Toàn phường có 33 hộ dân tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất cùng tường rào để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, hình thành nên các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình cho hộ nghèo, gia đình chính sách và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Song song với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố, buôn văn hóa” nhận được sự hưởng ứng tích cực; việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn minh. Đặc biệt, địa phương chú trọng phát triển các buôn du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

UBND phường Ea Kao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phường Ea Kao đạt được trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Muốn Tây Nguyên phát triển, trước hết phải xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc; muốn giữ vững quốc phòng, an ninh, phải xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh. Do đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường Ea Kao tập trung củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, phục vụ nhân dân. Địa phương cần xác định xây dựng khối đại đoàn kết là nhiệm vụ thường xuyên, đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, đồng thuận trong nhân dân là nền tảng, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp xã hội là sức mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí nêu rõ, địa phương cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới thực chất hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững. Địa phương phải chăm lo cho đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Tây Nguyên, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở. Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Ea Kao sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa; đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk, khu vực Tây Nguyên và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tặng quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương đã trao tặng quà cho phường Ea Kao cùng 50 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; trao quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy. Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 30 phần quà, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết (trị giá 80 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 11 người có uy tín của phường Ea Kao… Đại diện doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo. UBND phường Ea Kao khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “việc phố, việc làng, đất vàng cùng hiến”.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo”, phường Ea Kao ra mắt các đơn vị nhận đỡ đầu, đồng hành hỗ trợ 6 hộ nghèo; phân công kết nghĩa giữa các buôn với cơ quan, đơn vị. Các đại biểu đã cùng hòa mình vào điệu nhảy sạp truyền thống và chung vui “Bữa cơm đại đoàn kết” ấm áp nghĩa tình cùng người dân địa phương.