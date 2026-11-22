Tình hình giao thông trên đường Nguyễn Tuân đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Tạ Hải

Tháo gỡ từng điểm nghẽn

Sau nhiều năm thường xuyên ùn tắc, đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) đã thông xe ngày 20-7-2026, sau khi hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng. Tuyến đường dài khoảng 720m, được mở rộng lên 21m, gồm lòng đường 15m và hai vỉa hè rộng 3m mỗi bên; tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Việc mở rộng Nguyễn Tuân giúp cải thiện kết nối với các trục Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, đồng thời giảm áp lực giao thông trong khu vực. Bà Nguyễn Thị Thêu, người dân sinh sống trên tuyến đường, cho biết: “Đến nay, tuyến đường đã được mở rộng gấp đôi, người dân chúng tôi đi lại an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều”.

Không phải điểm ùn tắc nào cũng cần một dự án mở rộng đường. Tại nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, việc điều chỉnh tổ chức giao thông đã góp phần cải thiện tình hình. Đây là khu vực kết nối các trục đường chính ra vào thành phố với lối lên, xuống Vành đai 3 trên cao, thường xuyên có lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, lưu lượng tại các lối lên, xuống vào giờ cao điểm đạt khoảng 7.800-8.100 lượt xe mỗi giờ, gấp 4-5 lần thiết kế. Để giảm xung đột, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị chức năng cấm xe tải trên 10 tấn đi từ Đại lộ Thăng Long vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm; đồng thời điều chỉnh vạch sơn liền thành vạch đứt tại làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3, khu vực lối xuống Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến.

Lực lượng chức năng thường xuyên chốt trực, phân luồng trên tuyến Vành đai 3 dưới thấp. Ảnh: Phạm Công

Hai trường hợp trên nằm trong số 44 điểm thường xuyên ùn tắc đã được Hà Nội xử lý từ đầu năm 2026 đến nay. Như vậy, liên ngành thành phố đã xử lý được 44/51 điểm, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, nhiều công trình đường bộ, cầu, nút giao và đường sắt đô thị đang được triển khai đồng thời, trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác. Điều này gây áp lực cho công tác bảo đảm an toàn, phân luồng, duy tu và kết nối vận tải công cộng.

Sở đã và đang phối hợp với Công an thành phố, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, rà soát để điều chỉnh hướng rẽ, phân làn, biển báo, vạch sơn, dải phân cách; kiểm soát rào chắn và đôn đốc hoàn trả mặt đường khi đủ điều kiện.

Kiên trì mục tiêu giảm ùn tắc

Trong 7 điểm còn ùn tắc, đáng chú ý có khu vực cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái thường ùn ứ vào giờ cao điểm sáng từ 7h đến 8h30 và chiều từ 17h15 đến 18h30. Nguyên nhân là lưu lượng phương tiện lớn, vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng hiện hữu. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng đang xây dựng phương án xử lý.

Tại nút giao Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá phương án tổ chức giao thông tổng thể; các đơn vị liên ngành phối hợp thống nhất phương án thi công hầm chui Hoàng Quốc Việt.

Với khu vực đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Tó, nhiệm vụ trước mắt là theo dõi tình hình giao thông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường 70 và các dự án hạ tầng giao thông của phường Đại Thanh, Thanh Liệt cùng khu vực lân cận.

Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội):

Nguyên nhân chính của tình trạng ùn tắc xuất phát từ sự mất cân đối giữa tốc độ gia tăng phương tiện và khả năng phát triển hạ tầng giao thông. Hiện nay, số lượng phương tiện tại Hà Nội tăng từ 4-10% mỗi năm, trong khi tốc độ phát triển hệ thống đường giao thông chỉ khoảng 0,3%/năm, tạo ra khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu đi lại và năng lực đáp ứng của hạ tầng. Chính vì vậy dẫn đến hiện tượng ùn tắc giao thông.

Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai rất nhiều giải pháp và đang nỗ lực hết sức, chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng để phục vụ người dân đi lại an toàn, thông suốt nhất có thể.

Hà Nội hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên các tuyến đường bộ đang khai thác. Ảnh: Tuấn Lương

Áp lực còn đến từ các công trình đang thi công. Hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên các tuyến đường bộ đang khai thác do Sở Xây dựng quản lý. Thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường ngay khi đủ điều kiện; thông tin các vị trí này cũng được công khai trên trang điện tử của Sở và bản đồ iHanoi để người dân chủ động chọn lộ trình.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hữu Bảo cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, phân loại điểm ùn tắc và vị trí tiềm ẩn mất an toàn; xác định cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và tiêu chí đánh giá. Cùng với kiểm tra việc phân luồng, thu gọn rào chắn, thành phố ưu tiên duy tu, sửa chữa mặt đường, biển báo, vạch sơn, dải phân cách xuống cấp.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng. Thông tin về hiện trường, tình hình ùn tắc và tiến độ xử lý cần được cập nhật thường xuyên, làm cơ sở tổ chức kiểm tra, hậu kiểm, đánh giá tác động thực tế của từng giải pháp.

Ùn tắc ở Hà Nội xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ảnh: Tuấn Lương

Theo chuyên gia giao thông Vũ Hoàng Chung, ùn tắc ở Hà Nội xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thiếu hạ tầng, ý thức tham gia giao thông và tổ chức giao thông chưa hợp lý. Bên cạnh đầu tư đường, cầu mới, cần xử lý những “nút thắt” cụ thể bằng cách điều chỉnh đóng, mở dải phân cách, xén vỉa hè, mở làn rẽ phải liên tục và tổ chức luồng phương tiện theo khung giờ. Những điều chỉnh phù hợp có thể cải thiện khả năng khai thác hạ tầng hiện có.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xử lý các điểm ùn tắc kéo dài, nghiêm trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố vừa phải tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, vừa nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện hữu và tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Để hoàn thành mục tiêu này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các tuyến đường, nút giao trọng điểm có lưu lượng lớn để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông, mở rộng tối đa mặt đường trong phạm vi cho phép, khắc phục các điểm "thắt cổ chai". Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo trong điều khiển đèn tín hiệu, điều tiết lưu lượng và tổ chức giao thông theo thời gian thực.

Về lâu dài, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về giao thông đô thị; triển khai đồng bộ quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và các quy hoạch liên quan; lấy phát triển vận tải hành khách công cộng làm trụ cột, đồng thời tổ chức lại không gian đô thị. Đây là những giải pháp nền tảng để từng bước giải quyết áp lực giao thông từ gốc, thay vì chỉ xử lý những điểm ùn tắc đã phát sinh.