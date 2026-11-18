Vượt lên giá trị của một công trình hàng hải, mỗi ngọn hải đăng còn là “cột mốc” khẳng đinh chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, các “mắt biển” tạo nên điểm tựa niềm tin, nhắc nhớ về sự hiện diện và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Hải đăng Hòn Khoai (xã Ðất mũi) gắn liền với cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, sự kiện lich sử vẻ vang, được chọn làm ngày Truyền thống cách mạng của Ðảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Hải đăng Hòn Khoai được thực dân Pháp xây dựng năm 1920 trên đỉnh cao nhất của đảo Hòn Khoai. Ðây là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam, đồng thời là công trình mang giá trị lịch sử, văn hoá đặc biệt.

Không phải là ngọn hải đăng, cột mốc chủ quyền tại đảo Hòn Ðá Lẻ (thuộc cụm đảo Hòn Khoai), điểm A2 đường cơ sở, sừng sững giữa biển khơi, khẳng định chủ quyền và lãnh hải Việt Nam.

Tại cửa biển Bồ Ðề (xã Tam Giang), phía biển Ðông tỉnh Cà Mau, Hải đăng Bồ Ðề được xây dựng năm 2000, có tầm hiệu lực ánh sáng 15 hải lý, giúp tàu thuyền định hướng, ra vào cửa biển an toàn.

Ở phía biển Tây, Hải đăng Sông Ðốc với tầm hiệu lực ánh sáng trên 13 hải lý ngày đêm soi đường cho tàu thuyền ra vào tại cửa biển. Ánh đèn ấy đồng hành cùng những chuyến vươn khơi, mang theo niềm vui và hy vọng của ngư dân phố biển sầm uất bậc nhất miền Tây.