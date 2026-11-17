Nguyễn Đình Bắc ghi siêu phẩm đẹp mắt.

Phút 20, nhận đường chuyền từ đồng đội, Nguyễn Đình Bắc vượt qua sự truy cản của một cầu thủ Kyrgyzstan trước khi tung cú sút xa rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng mang phong cách của những ngôi sao châu Âu. Cú ra chân của Đình Bắc đầy uy lực và thường xuất hiện ở các giải đấu hàng đầu.

Nguyễn Đình Bắc đã ghi bàn thắng thứ 12 trong sự nghiệp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.