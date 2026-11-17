Ngày 17.11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn (Sơn La), UBND xã phối hợp Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.

Dự buổi lễ có Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Chu Văn Thành; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Đại tá Đậu Thanh Quang cùng lãnh đạo xã, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do dân tộc.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn

Sau lễ truy điệu, 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn theo đúng nghi thức, trở về với đất mẹ trong sự tri ân và lòng thành kính của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trước đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức xác minh, khảo sát các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại xã Mai Sơn và xã Chiềng Hặc.

Tại xã Mai Sơn, khu vực vườn nhà ông Nguyễn Việt Đức (thôn Tiền Phong), được nghi là nơi chôn cất bộ đội hi sinh trong trận đánh sân bay Nà Sản năm 1952.

Các lực lượng khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

Tại bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc, khu ruộng gia đình ông Lường Văn Biên (cách Quốc lộ 6 khoảng 1km) có một ngôi mộ bộ đội hi sinh thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ nguồn thông tin người dân địa phương, tổ công tác tiến hành tổ chức xác minh, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và khai quật theo quy định, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được hoàn thiện thủ tục bàn giao cho UBND xã Mai Sơn tổ chức lễ truy điệu và an táng theo đúng nghi thức nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.