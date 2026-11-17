Tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Chương trình khai mạc có chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, do UBND tỉnh chỉ đạo nội dung, Sở VHTTDL tỉnh tổ chức thực hiện.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, trình diễn nhạc cụ dân tộc và các loại hình nghệ thuật truyền thống, hiện đại.

Trình diễn nhạc cụ dân tộc, góp phần tái hiện sắc màu văn hóa các dân tộc ở Quảng Ngãi

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, sinh viên và thiếu nhi đã phối hợp triển khai các nội dung theo kịch bản, từ phần lễ, nghi thức khai mạc đến chương trình nghệ thuật, màn kết và bắn pháo hoa.

Các bộ phận kỹ thuật cũng rà soát, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng sân khấu và các phương án phối hợp nhằm bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, trang trọng.

Các nghệ sĩ, diễn viên phối hợp nhuần nhuyễn trong từng tiết mục biểu diễn

Chương trình nghệ thuật gồm nhiều tiết mục đặc sắc như: Giang sơn chí anh hùng, Thanh âm mặt trời, Tình quê, Vòng tay đại đoàn kết, Mắt biển, Lý ngựa ô, Người Ka Dong uống rượu cần, Ngẫu hứng bài chòi và liên khúc Cầu vồng lấp lánh - Vũ khúc đại dương.

Chương trình có sự tham gia của NSND Ngọc Khang, NSƯT A Đũh, nghệ sĩ Dương Hoàng Yến, nhóm Cỏ Lạ cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và thiếu nhi địa phương.

Sẵn sàng cho đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Trong khuôn khổ lễ khai mạc còn diễn ra lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”; trao bằng chứng nhận đối với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm Lễ cầu mưa của người Hrê, Lễ ăn than (Cha K’ chiah) và nghề dệt thủ công truyền thống của người Gié - Triêng; phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi.

Với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, chương trình hướng đến tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển quê hương.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.11 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, được truyền hình trực tiếp trên QNgTV và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi.