Những ngày tháng 11, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lan tỏa khắp các khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh. Năm nay, ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) nên phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu mang đậm bản sắc của từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Tà Gộc, Suối Cát và Giang Ly, xã Tây Khánh Vĩnh.

Rộn ràng ngày hội ở các khu dân cư

Ngay từ đầu tháng 11, trên những tuyến đường chính dẫn vào các KDC, cờ Tổ quốc được treo rực rỡ. Người dân trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan để ngày hội thêm phần trang trọng. Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, vì vậy, bên cạnh phần lễ với các hoạt động ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả xây dựng KDC, phần hội được các địa phương chú trọng với nhiều chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn hóa và trò chơi dân gian. Người dân không chỉ đến dự mà còn trực tiếp tham gia biểu diễn, tạo không khí sôi nổi, gần gũi.

Tại KDC Sông Búng, xã Tây Ninh Hòa, ngày hội không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, thăm hỏi, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong năm mà còn là không gian giao lưu, thể hiện tình yêu với văn hóa truyền thống. Các tiết mục văn nghệ do chính người dân dàn dựng, biểu diễn thu hút sự hưởng ứng của đông đảo bà con. Những điệu múa trên nền nhạc cụ dân tộc, nhảy sạp và trình diễn trang phục truyền thống của người Raglai, Ê đê góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa, tăng thêm sự gắn kết cộng đồng. Chị Cao Thị Trang (thôn Sông Búng) chia sẻ: “Để có những tiết mục biểu diễn trong ngày hội, người dân đã cùng nhau tập luyện từ nhiều ngày trước. Năm nay, phần hội có nhiều hoạt động phong phú nên ai cũng hào hứng tham gia. Đây là dịp để chúng tôi gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình đến mọi người”.

Đồng chí TRẦN THU MAI - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Năm nay, tỉnh bố trí 8,8 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ 880 thôn, tổ dân phố, mỗi KDC 10 triệu đồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Mức hỗ trợ tăng gấp đôi so với năm 2025, tạo điều kiện để các KDC tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và “Bữa cơm đại đoàn kết”. Đây không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng KDC đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

17 KDC trên địa bàn phường Bảo An cũng đã tổ chức xong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đầy đủ phần lễ, phần hội và “Bữa cơm đại đoàn kết”. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ được chú trọng, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng. Bà Lê Thị Hồng Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An cho biết, trước ngày hội, người dân đã ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Trong ngày hội, người dân sôi nổi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao và tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Đây cũng là dịp để người dân trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, gần 100% KDC trong tỉnh đã tổ chức ngày hội và “Bữa cơm đại đoàn kết”. Đáng chú ý, nhiều KDC vinh dự đón lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh đến dự, chung vui với người dân. Dịp này, nhiều phần quà cũng được trao cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ rộn ràng ở từng KDC mà còn được lan tỏa qua các hoạt động văn hóa quy mô cấp tỉnh. Lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Sắc màu đại đoàn kết và khát vọng vươn lên” với hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ 9 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các cụm thi đua và đặc khu Trường Sa tham gia. Các đoàn mang đến nhiều tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng và khát vọng phát triển. Trong đó, nhiều tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống của các dân tộc, địa phương như: Đêm hội Raglai, Bóng cây Kơ nia, Lễ hội dân gian Chăm, Đêm hội rượu cần... Đặc biệt, những tiết mục của Đoàn nghệ thuật quần chúng Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Trường Sa mang đến sắc màu riêng với chủ đề biển, đảo, thể hiện tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết quân dân và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Bác Ái trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho người dân.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết chăm lo người nghèo

Không khí rộn ràng của ngày hội còn được vun đắp từ những việc làm thiết thực chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau ngày hội là sự chung tay của cộng đồng trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng KDC ngày càng đoàn kết, nghĩa tình.

Một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp là vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Giai đoạn 2024 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận hơn 150,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ hơn 113.800 suất quà, tổng trị giá 56,1 tỷ đồng; xây mới 3.637 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ con giống, cây trồng và vốn sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh đã huy động hơn 72 tỷ đồng cùng ngày công, vật liệu do cộng đồng đóng góp trị giá khoảng 45 tỷ đồng, hỗ trợ xóa 2.971 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch Trung ương giao. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ 24 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để xây mới 400 căn nhà Đại đoàn kết tại 51 xã, phường bị thiệt hại do lũ lụt cuối năm 2025. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn vận động người dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng, chung tay giúp các gia đình sớm hoàn thiện nhà ở, ổn định cuộc sống.

Một tiết mục văn nghệ tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Xã Bác Ái là một trong những địa phương được hỗ trợ xây dựng nhiều nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trong dịp này, với tổng số 60 căn. Mỗi căn nhà được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng và huy động từ các nguồn hỗ trợ khác. Đến nay, 21 căn nhà đã hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,69 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 1,26 tỷ đồng, các gia đình đối ứng hơn 432 triệu đồng và đóng góp ngày công lao động. Các căn nhà đều bảo đảm tiêu chí 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng), diện tích sử dụng bình quân 40m²/căn; căn lớn nhất 65m², căn nhỏ nhất 32m².

Ông Nguyễn Tiến Nghiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái cho biết: “Trong quá trình triển khai chương trình, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân tại các thôn đã chung tay góp thêm kinh phí, hỗ trợ vật liệu, ngày công lao động; tham gia vận chuyển, dọn dẹp, hỗ trợ các hộ sớm hoàn thiện nhà ở. Sự đồng hành, chia sẻ ấy không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Qua đó, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Có thể thấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Qua những hoạt động thiết thực, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong cộng đồng tiếp tục được bồi đắp, tạo động lực để người dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.