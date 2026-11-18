Những cồn cát ở Pushkar đã biến thành một nơi trưng bày các loài động vật quý hiếm và độc đáo nhất của đất nước, với các chủ trang trại từ khắp Ấn Độ đổ về tham gia Hội chợ Pushkar thường niên.

Mặc dù hội chợ động vật đã bắt đầu vào ngày sau lễ Diwali, nhưng các hoạt động tôn giáo và văn hóa sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17/11. Khu hội chợ hiện đang rất nhộn nhịp, với nhiều loài động vật thu hút đông đảo người tham quan bởi kích thước, vẻ ngoài đặc biệt và giá trị của chúng.

Con ngựa sở hữu màu lông hiếm thấy. Ảnh cắt từ clip/Bhaskar english

Dẫn đầu danh sách là Golden King, một con ngựa Marwari 5 tuổi được đưa tới từ Surat, Gujarat. Chủ sở hữu đã rao bán nó với giá đáng kinh ngạc là 21 crore rupee (57,6 tỷ đồng). Con ngựa này có bộ lông màu "cremino" hiếm thấy và cao 1,65 mét. Theo chủ sở hữu, đây là con ngựa Marwari duy nhất có màu lông này trong cả nước.

Theo thông tin được biết, Golden King đã sinh ra 6 con ngựa con cho đến nay, trong khi phí phối giống của nó vào khoảng 1,5 lakh rupee (41 triệu đồng). Tuy nhiên, chủ sở hữu chỉ đưa nó đến Pushkar để trưng bày và không có kế hoạch bán nó.

Một điểm thu hút khác là Chhota Sultan, một con trâu Murrah nặng 800kg được đưa đến từ Gwalior. Là con của con trâu nổi tiếng Sultan, Chhota Sultan dài khoảng 2,7 mét và cao khoảng 1,7 mét. Giá bán được báo cáo là 25 lakh rupee (685 triệu đồng).

Hội chợ cũng trưng bày một số giống bò nhỏ nhất thế giới. Abhinav Tiwari, một người đam mê chăn nuôi đến từ Jaipur, đã mang những con bò Punganur, Mini Mouse và Vechur đến hội chợ.

Giống bò Punganur, đặc biệt phổ biến, được cho là chỉ cao khoảng 40 cm và cho khoảng 3 lít sữa mỗi ngày. Giống bò Mini Mouse cao từ 45 đến 60 cm và cho từ 3 đến 5 lít sữa, trong khi bò Vechur cao từ 76 đến 60 cm và có thể cho tới 5 lít sữa mỗi ngày.

Theo Sở Chăn nuôi, tính đến ngày 15/11, tổng cộng 7.598 con vật đã đến hội chợ. Trong đó có 4.150 con ngựa và 3.411 con lạc đà. Sự xuất hiện liên tục của gia súc đã góp phần làm tăng thêm không khí lễ hội, thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến thăm Pushkar.