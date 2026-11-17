Dự buổi lễ có Đại tá Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại biểu các cơ quan Binh đoàn; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710; đại diện cấp ủy, chính quyền các xã Ia Pia, Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Nhân dân làng Tu 2 vẫy cờ, đánh chiêng đón chào đoàn đại biểu về dự lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao công trình.

Công trình Nhà rông văn hóa làng Tu 2 được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, diện tích 108m², thiết kế theo kiến trúc nhà rông truyền thống của đồng bào địa phương. Công trình có kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp 3 lớp, được trang bị hệ thống điện, chống sét và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm độ bền, tính thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Trong quá trình triển khai, Binh đoàn 15 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về vị trí, phương án thiết kế nhằm bảo đảm công trình phù hợp với phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa truyền thống. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa kéo dài, các đơn vị thi công đã chủ động khắc phục, bảo đảm chất lượng, an toàn, hoàn thành công trình để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ngày hội của nhân dân làng Tu 2.

Niềm vui của nhân dân làng Tu 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Hải nhấn mạnh, nhà rông không chỉ là nơi hội họp, tổ chức lễ hội mà còn là không gian gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Việc xây dựng, bàn giao Nhà rông văn hóa làng Tu 2 thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đối với đồng bào trên địa bàn; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết quân dân và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Đồng chí Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 đề nghị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, khai thác hiệu quả công trình; thường xuyên tổ chức các hoạt động dân vận, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân làng Tu 2 quan tâm giữ gìn, phát huy công năng nhà rông; tạo điều kiện để các già làng, nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, múa xoang và những phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Đại tá Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 trao quà tặng lưu niệm nhân dân làng Tu 2.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao Bằng khen tặng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 vì có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng công trình.

Các đại biểu bên công trình mới thắm tình quân dân ở làng Tu 2.

Những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, Binh đoàn 15 luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đứng chân. Từ năm 2024 đến nay, bằng nguồn lực của đơn vị và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Quân đội, Binh đoàn đã triển khai xây dựng 13 nhà rông văn hóa tại các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi; lắp đặt 52 công trình “Sao sáng buôn làng”, thắp sáng 90km đường liên thôn, liên xã, với tổng giá trị các công trình gần 40 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Binh đoàn 15 trao quà tặng nhân dân làng Tu 2; tổ chức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình và giao lưu văn hóa truyền thống với đồng bào địa phương.

Công trình được đưa vào sử dụng đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.