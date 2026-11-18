Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chốt phiên tăng trong thứ Ba (17-11), khi các nhà giao dịch lo ngại về những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và dự báo lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi dự báo nguồn cung toàn cầu dư thừa, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông đang phục hồi.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 17-11, giá dầu Brent tăng 70 cent, tương đương 0,76%, lên mức 93,14 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 29 cent, tương đương 0,34%, lên mức 86,01 USD/thùng.

Tính từ đầu tháng đến nay, giá dầu Brent đã giảm 20%, trong khi giá dầu WTI giảm 16%.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi chốt phiên giao dịch ngày 17-11. Ảnh minh họa: The Hindu Business

Ngày 17-11, các máy bay không người lái (UAV) của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Trong khi đó, toàn bộ thủy thủ đoàn của một con tàu tại eo biển Hormuz hiện chưa xác định được tung tích sau khi con tàu này bị tấn công hai lần.

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 17-11, nhắm mục tiêu vào một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Ngày 17-11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran có thể đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng thứ được gọi là “bom bẩn” tại Washington.

“Những tuyên bố cứng rắn đang ngày càng gia tăng”, ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho, nhận định khi đề cập đến các cuộc tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, ông Bob Yawger lưu ý rằng triển vọng thị trường dư thừa nguồn cung đã phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu.

“Thị trường không còn chứng kiến những đợt biến động mạnh như trước đây nữa”, ông Bob Yawger cho biết thêm.

Vào thứ Sáu tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu.

Xu hướng này được phản ánh qua chi phí vận chuyển dầu bằng đường biển giảm mạnh, cho thấy phần phụ phí rủi ro trong hoạt động vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đang dần biến mất. Các nước xuất khẩu dầu tại khu vực Trung Đông đã tăng lượng dầu xuất khẩu, đưa dòng chảy dầu tiến gần trở lại mức trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào tháng 2.

Ảnh minh họa: Reuters

“Giá dầu Brent hiện đang giao dịch trong một biên độ nhất định”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định.

Theo ông Tamas Varga, hiện có hai luồng quan điểm trái chiều trên thị trường: một số nhà giao dịch cho rằng nguồn cung dầu từ Trung Đông sẽ tiếp tục tăng, trong khi những người khác tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột gây ra.

Theo kết quả khảo sát của Reuters, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ được dự báo sẽ giảm. Số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, lượng dầu thô trong Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này đã giảm xuống còn 276,4 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 8-1982. Các đợt xuất kho gần đây nằm trong thỏa thuận của Mỹ về việc giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược này.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều ngày 12-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.