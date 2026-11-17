Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) là điểm đến thu hút du khách tìm hiểu kiến trúc thành đá độc đáo

Trong đó, đáng chú ý là chương trình miễn 100% phí tham quan cho du khách trong nước và quốc tế tại hai di tích trong ngày 23 và 24.11.2026. Đây là dịp để người dân, du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và các giá trị văn hóa của hai di sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Cùng với hoạt động miễn phí vé, chương trình năm nay còn có triển lãm ảnh tại Thành nhà Hồ và các hoạt động tìm hiểu lịch sử Lam Kinh dành cho học sinh.

Triển lãm ảnh về Thành nhà Hồ, miễn phí vé tham quan hai di tích

Theo kế hoạch, ngày 23.11, tại khuôn viên cổng Nam Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ sẽ diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề "Thành nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản".

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu, tập trung vào kiến trúc, cảnh quan và đời sống của cộng đồng dân cư gắn với di sản.

Nội dung trưng bày được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất có chủ đề "Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian", giới thiệu diện mạo tổng thể, quy mô kiến trúc và những đặc điểm nổi bật của công trình thành đá.

Các tác phẩm tập trung thể hiện những khối đá lớn, kỹ thuật xây dựng và sự kết hợp giữa kiến trúc với cảnh quan tự nhiên.

Phần thứ hai mang tên "Ánh sáng di sản", khai thác hình ảnh Thành Nhà Hồ ở những thời điểm khác nhau trong ngày. Qua các góc chụp, ánh sáng tự nhiên làm nổi bật những đường nét kiến trúc và cảnh quan của di tích.

Ở phần thứ ba, "Nhịp sống bên di sản", các tác phẩm phản ánh sự gắn bó giữa Thành nhà Hồ với đời sống thường ngày, cảnh quan làng quê và cộng đồng địa phương.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu thêm những góc nhìn về Thành nhà Hồ, đồng thời giúp người xem hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa di tích với đời sống người dân hiện nay.

Cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ 3 với chủ đề “Thành nhà Hồ – 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến” diễn ra đầu năm 2026, thu hút đông đảo học sinh tham gia tìm hiểu lịch sử, giá trị di sản

Tại Lam Kinh, trong ngày 19.11, Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THCS Lam Sơn tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề "Lam Kinh và Vương triều Hậu Lê".

Cuộc thi diễn ra lúc 13 giờ 30 tại Sân Rồng, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với sự tham gia của 50 học sinh tiêu biểu thuộc các khối lớp 6, 7 và 8 của Trường THCS Lam Sơn.

Các thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi, chia thành 3 chặng thi, tập trung vào kiến thức về lịch sử Lam Kinh, vương triều Hậu Lê và văn hóa vùng đất, con người Lam Sơn. Với mỗi câu hỏi, học sinh có 20 giây để viết câu trả lời trên bảng.

Ngoài phần thi chính, chương trình còn có hoạt động cứu trợ của 12 giáo viên Trường THCS Lam Sơn và phần giao lưu, thử tài dành cho khán giả.

Học sinh làm video giới thiệu di tích quê hương

Cũng trong ngày 19.11, vào lúc 16 giờ, tại Sân Rồng, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi video clip ngắn trên nền tảng Fanpage với chủ đề "Em là Hướng dẫn viên di tích quê em".

Cuộc thi được phát động trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Di sản năm 2026, do Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THCS Lam Sơn tổ chức.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được các sản phẩm dự thi của học sinh trong trường. Nội dung các video tập trung giới thiệu di tích lịch sử Lam Kinh, thể hiện sự tìm hiểu của học sinh về lịch sử địa phương cũng như ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ di sản.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự Lễ hội Lam Kinh 2026

Theo Ban tổ chức, một số sản phẩm được đầu tư về tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Các video được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: nội dung đúng chủ đề, bố cục và thông tin; phong thái, giọng thuyết trình; kỹ thuật, mỹ thuật; chất lượng hình ảnh video và số lượt tương tác trên Fanpage.

Việc chấm thi được thực hiện theo các tiêu chí đã công bố, bảo đảm tính công bằng, khách quan. Những tác phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn để sử dụng trong hoạt động truyền thông và các ấn phẩm quảng bá di tích đến công chúng trong nước và quốc tế.

Thông qua cuộc thi, học sinh được trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn tư liệu, xây dựng nội dung và thực hiện video giới thiệu di tích. Đây cũng là hoạt động nằm trong mô hình "Trường học gắn với Di sản văn hóa", góp phần đưa kiến thức lịch sử địa phương vào các hoạt động học tập, trải nghiệm tại nhà trường.

Theo Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, trong hai ngày 23 và 24.11.2026, tất cả du khách trong nước và quốc tế đến tham quan Thành nhà Hồ và Lam Kinh sẽ được miễn 100% phí tham quan.

Việc miễn phí vé cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận các di sản, đồng thời tăng cường tuyên truyền về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.