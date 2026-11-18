Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026): Những nét riêng làm nên ngày hội chung
Từ những con đường rực rỡ cờ hoa, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc địa phương đến khoảnh khắc người dân quây quần bên “Bữa cơm đại đoàn kết”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Năm nay, ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều khu dân cư tổ chức thêm các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu và nét đặc trưng trong đời sống văn hóa cộng đồng. Có địa phương còn tổ chức trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, trang phục dân tộc, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Mỗi hoạt động, mỗi nụ cười và những cuộc gặp gỡ thân mật góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống cộng đồng, nơi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tinh thần sẻ chia được lan tỏa. Sự hiện diện, chung vui của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tại các khu dân cư, cùng những phần quà dành tặng hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần làm cho ngày hội thêm ấm áp, ý nghĩa.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202611/ky-niem-96-nam-ngay-truyen-thong-mttq-viet-nam-18-11-1930-18-11-2026-nhung-net-rieng-lam-nen-ngay-hoi-chung-64b6c56/