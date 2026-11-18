Từ những con đường rực rỡ cờ hoa, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc địa phương đến khoảnh khắc người dân quây quần bên “Bữa cơm đại đoàn kết”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Năm nay, ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều khu dân cư tổ chức thêm các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu và nét đặc trưng trong đời sống văn hóa cộng đồng. Có địa phương còn tổ chức trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, trang phục dân tộc, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Mỗi hoạt động, mỗi nụ cười và những cuộc gặp gỡ thân mật góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống cộng đồng, nơi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tinh thần sẻ chia được lan tỏa. Sự hiện diện, chung vui của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tại các khu dân cư, cùng những phần quà dành tặng hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần làm cho ngày hội thêm ấm áp, ý nghĩa.

Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của phường Đông Hải tại ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho người dân xã Vĩnh Hải tại ngày hội.

Đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự "Bữa cơm đại đoàn kết" tại phường Đô Vinh.

Hội thi nấu ăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh tổ chức.

Người dân phường Hòa Thắng nhận bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Người dân xã Anh Dũng tham gia hoạt động đi xe đạp chậm tại ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng của đoàn nghệ thuật quần chúng đặc khu Trường Sa.

Tiết mục hò bá trạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Đông Hải.

Người dân xã Trung Khánh Vĩnh biểu diễn các nhạc cụ dân tộc tại ngày hội.

Người dân xã Tây Khánh Vĩnh nhảy sạp tại ngày hội.

Thiếu nhi tại khu dân cư Hà Liên, phường Hòa Thắng vui chơi trong ngày hội.

Người dân thôn Sông Búng, xã Tây Ninh Hòa tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng tại ngày hội.

Một tiết mục nghệ thuật mang màu sắc văn hóa vùng cao xã Tây Khánh Sơn.

NHÓM PHÓNG VIÊN