Biểu tượng con tôm tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển- nơi diễn ra sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau - Lần thứ II

Chiều 17-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Khai mạc Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21-11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV10. Nội dung chương trình được dàn dựng và thực hiện trang trọng, đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, con người Cà Mau, gắn với chủ đề Festival tôm.

Nhiều sản phẩm OCOP sẽ hội tụ tại Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau - Lần thứ II

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II, Ban Tổ chức sẽ thực hiện khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - hành trình bứt phá - khát vọng vươn xa”; trưng bày, triển lãm thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực và tư vấn hỗ trợ việc làm. Dự kiến sẽ bố trí 350 gian hàng, trong đó gồm 150 gian hàng trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm; 156 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; 20 gian hàng ẩm thực; ngoài ra còn có các gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm....

Múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động còn có Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Định vị lại ngành tôm", do Bộ NN-MT và UBND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển ngành tôm năm 2026; phân tích thực trạng sản xuất, xuất khẩu, liên kết chuỗi giá trị; định hướng đến năm 2030 xanh, bền vững; quảng bá thương hiệu “Tôm Cà Mau”.

Các món ăn từ tôm và cua

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau gồm các hoạt động: đêm hội văn hóa các dân tộc với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”; chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố; không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc; liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026; liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer...

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Festival tôm Cà Mau, thể hiện sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; giữa quảng bá sản phẩm đặc trưng với giới thiệu bản sắc, con người và tiềm năng du lịch địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau giàu truyền thống, năng động, nghĩa tình, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại sự kiện, Ban tổ chức còn tổ chức biểu diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau với 27 nhóm bếp tham gia (mỗi đêm 9 nhóm, mỗi nhóm chế biến 3 món từ tôm, cua Cà Mau), diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Chuỗi sự kiện còn có chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”; hoạt động bắt tôm trong hồ, bể nhanh nhất; câu tôm càng xanh; phân loại tôm nhanh; xếp hình mô hình “Con tôm Cà Mau”…