Cùng lưu giữ kỷ niệm bên sắc vàng hoa dã quỳ

Khai thác lợi thế cảnh quan, nghề truyền thống gắn với du lịch

Nằm dưới chân núi Voi hùng vĩ, xã Hiệp Thạnh sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và chiều sâu văn hóa cộng đồng. Ngay trong buổi sáng diễn ra lễ hội, đông đảo đại biểu, người dân và du khách đã được hòa mình vào hành trình trải nghiệm thực tế đầy ấn tượng qua các mô hình kinh tế và không gian văn hóa tiêu biểu. Từ những vườn hoa lan vũ nữ, lan hồ điệp công nghệ cao tại Hợp tác xã Hương Sắc, những nhà kính trồng rau, hoa hiện đại của Hợp tác xã An Phú đến mô hình du lịch canh nông hữu cơ tại Bồng Lai Farm, tất cả đã khắc họa rõ nét bức tranh sản xuất nông nghiệp năng động, sáng tạo của người dân địa phương.

Người dân thôn Phú Thạnh tham gia ngày hội

Song hành với nhịp sống kinh tế hiện đại là không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào K’ho. Tại Làng nghề dệt thổ cẩm K’Long và Làng Gà Đarahoa, du khách không chỉ được nghe kể về những tích xưa, chiêm ngưỡng đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân bên khung cửi mà còn được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật dệt truyền thống. Khu vực trưng bày với gần 10 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng ngay tại Nhà Văn hóa xã cũng thu hút đông đảo người tham quan, mở ra nhiều cơ hội kết nối giao thương giữa nhà vườn, hợp tác xã với các doanh nghiệp du lịch.

Lần đầu tiên tham gia hành trình trải nghiệm này, chị Nguyễn Thị Vân, một du khách bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp mộc mạc mà giàu sức sống của vùng đất dưới chân núi Voi. Chị Vân chia sẻ rằng, điều khiến chị ấn tượng nhất không chỉ là những cung đường rực rỡ sắc vàng hoa dã quỳ hay sự bài bản của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà chính là sự chân thành, mến khách của bà con nơi đây. Được tự tay hái nho tại vườn, thử dệt những sợi thổ cẩm cùng các nghệ nhân K’ho và thưởng thức ẩm thực bản địa bên ánh lửa cồng chiêng đã mang lại cho chị những ký ức khó quên về một Hiệp Thạnh thân thiện và giàu bản sắc.

Tham quan mô hình trồng hoa công nghệ cao của địa phương

Theo ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, những giá trị thiên nhiên, văn hóa và thành quả lao động chính là tài sản quý báu để địa phương từng bước phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Quang Hiệp cho rằng, phát triển du lịch không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu cảnh đẹp mà quan trọng hơn là biết gìn giữ, phát huy những giá trị vốn có, biến những nét đẹp bình dị trong đời sống và lao động của cộng đồng thành những sản phẩm có giá trị, mang dấu ấn riêng của quê hương, qua đó đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Cùng giao lưu văn hóa cồng chiêng

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, tạo đà vươn xa

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại, sự kiện năm nay mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc khi được tổ chức lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Phú Thạnh và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tham quan, tìm hiểu tại các gian hàng OCOP

Trong không khí trang trọng và ấm áp nghĩa tình, cán bộ và Nhân dân địa phương đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời trao tặng những suất quà nghĩa tình của tỉnh và xã cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tìm hiểu về nghề dệt truyền thống

Những hoạt động thiết thực này đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để cùng chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Khi chiều buông xuống, chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng và ẩm thực dân gian tiếp tục thắp lên ngọn lửa gắn kết cộng đồng. Trong âm vang trầm bổng của tiếng chiêng, điệu múa xoang uyển chuyển cùng hương vị rượu cần nồng đượm, khoảng cách giữa đại biểu, người dân địa phương và du khách dường như được xóa nhòa, để lại những ấn tượng tốt đẹp về một vùng quê thanh lịch, nghĩa tình.

Du khách được trải nghiệm hái nho tại vườn

Phát biểu bế mạc sự kiện, ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh ghi nhận và biểu dương sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, các nghệ nhân cùng toàn thể bà con Nhân dân đã làm nên thành công trọn vẹn cho ngày hội. Đồng chí bày tỏ kỳ vọng từ dấu ấn tốt đẹp của sự kiện này, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch để hình thành các tuyến, điểm du lịch đặc trưng. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Hiệp Thạnh đang vững tin khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Lâm Đồng.