Lan tỏa giá trị văn hóa tâm linh xứ Nghệ

Ngày 17/11, rất đông du khách thập phương đã về đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để tham gia lễ rước cấp thủy. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nằm trong chuỗi lễ hội đền Chợ Củi 2026.

Lễ hội đền Chợ Củi năm nay được tổ chức theo quy mô cấp xã mở rộng.

Tọa lạc bên dòng sông Lam, di tích đền Chợ Củi không chỉ nổi bật bởi không gian linh thiêng mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc trưng của vùng đất xứ Nghệ.

Đền là nơi thờ Đức Quan Hoàng Mười, nhân vật được tôn kính trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Trong tâm thức dân gian, hình tượng Quan Hoàng Mười gắn với tinh thần trung nghĩa, lòng yêu nước và ước vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Qua nhiều thế hệ, hoạt động thờ phụng tại đền đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cộng đồng, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Năm 1993, đền được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Lễ rước cấp thủy là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nằm trong chuỗi lễ hội đền Chợ Củi 2026.

Ngày 10/10 âm lịch hằng năm là dịp tiệc chính của Đức Quan Hoàng Mười. Vào tháng tiệc, người dân và khách hành hương tìm về đền Chợ Củi dâng hương, sửa soạn lễ vật và tham gia các nghi lễ truyền thống.

Các nghi thức như: rước nước, cúng tế và hát chầu văn gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, tạo nên không khí trang nghiêm trong dịp tiệc. Người đi lễ thành kính dâng hương, cầu bình an và bày tỏ lòng tôn kính với Đức Quan Hoàng Mười.

Văn hóa cúng tiến và hóa (đốt) ngựa giấy tại đền Chợ Củi là một nét sinh hoạt tín ngưỡng dân gian lâu đời.

Lễ hội đền Chợ Củi không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với Đức Quan Hoàng Mười và các vị phúc thần mà còn là nơi kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương và trao truyền những giá trị truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Chị Nguyễn Thị Hồng, trú TP. Hà Nội, cho biết: "Năm nào đến ngày lễ hội, gia đình cũng sắp xếp về đền Chợ Củi. Ngoài việc đến tạ lễ, chúng tôi còn để tận hưởng không gian yên bình, tĩnh lặng và bình yên mà nơi đây mang lại".

Mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho du khách

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đền Chợ Củi còn là nơi gắn kết cộng đồng, lưu giữ những tập tục, nghi lễ và sinh hoạt văn hóa dân gian. Sự hòa quyện giữa di tích, cảnh quan sông Lam và đời sống người dân đã tạo nên nét riêng của địa danh này trong bức tranh văn hóa Hà Tĩnh.

Nghệ nhân dân gian Trịnh Văn Ngọc, thủ nhang đồng đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (xã Đức Quang) giá chầu Quan Hoàng Mười.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026, cho biết, với chuỗi hoạt động đa dạng trong năm 2026, lễ hội hướng đến đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho du khách.

"Việc kết hợp nghi lễ truyền thống với các hoạt động thể thao, trưng bày sản phẩm địa phương góp phần tạo sức hút cho điểm đến, gắn bảo tồn di sản với quảng bá du lịch văn hóa tâm linh", ông Vĩnh nói.

Lễ hội thu hút hàng nghìn lượt khách thập phương về dâng hương, chiêm bái.

Phần hội kéo dài trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, với các hoạt động như: giải bóng chuyền da nam mở rộng, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại khuôn viên đền.