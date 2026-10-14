Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu - Europa League lượt 2 vòng phân hạng mùa giải 2026/2027
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Năm (ngày 15/10)
- 23h45 ngày 15/10: AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: FC Salzburg vs AC Milan (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Lech Poznan vs Leverkusen (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Lyon vs Crystal Palace (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: NK Celje vs Omonia Nicosia (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Sparta Prague vs Lillestrøm (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Torreense vs Sunderland (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Union St.Gilloise vs Sociedad (TV360)
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Sáu (ngày 16/10)
- 02h00 ngày 16/10: Bournemouth vs Sturm Graz (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Benfica vs Celtic (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Celta Vigo vs Juventus (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Dinamo Zagreb vs Anderlecht (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Ferencvaros vs Viktoria Plzen (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Hoffenheim vs Beşiktaş (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Marseille vs Olympiacos (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: NEC Nijmegen vs Levski Sofia (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Rennes vs OFI Crete (TV360)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c2-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-europa-league-moi-nhat-hom-nay-448917-448917.html